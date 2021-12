Cyprus: verplichte PCR-test voor alle vliegtuigpassagiers

Deel dit artikel

Van 6 december 2021 tot en met 10 januari 2022 moeten alle vliegpassagiers bij aankomst op Cyprus een verplichte PCR-test doen. De kosten van de verplichte PCR-test verschillen per luchthaven.

De nieuwe maatregel omvat de verplichting voor alle aankomende reizigers om op de luchthaven een PCR-test te ondergaan. Ook wie volledig is gevaccineerd, onlangs is hersteld of reeds in het bezit is van een negatieve test moet testen.

De kosten bedragen 15 euro op de luchthaven van Larnaca en 19 euro op de luchthaven van Paphos. De resultaten van de test zullen binnen 3 uur beschikbaar zijn op het digitale platform covid-testcyprus.com. Kijk op deze website voor meer informatie.

Author Arjen Lutgendorff