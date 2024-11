Bij NCL hoeven klanten niet te kiezen tussen ontspanning en avontuur, snelle glijbanen of ontspanning bij het zwembad, deze of die bestemming. Wij leven voor het moment waarop onze gasten zich realiseren hoe grenzeloos hun vakantie is.

Meer ontdekken. Meer zien. Meer genieten. De nieuwe merkidentiteit van NCL benadrukt wat uw klanten het liefst willen tijdens hun vakantie – meer van waar ze van houden. Met de nieuwe vakantie-upgrade More At Sea™ kunnen ze genieten van meer van het beste tegen de beste prijs. En het is nu nog beter, want de upgrade is tot 3 december voor de helft van de prijs als onderdeel van de Black Friday sale. Vanaf € 69 p.p. zijn er meer drankjes inbegrepen in het drankenpakket, meer avonden in specialiteitenrestaurants en meer snel internet met Starlink. Er is ook een korting van 50% op cruises en tot € 300 p.p. vluchtkorting op veel afvaarten.

Ontdek nu MEER in de film…