In Portugal is vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd na het tragische ongeluk in Lissabon met een van de iconische kabeltrams.

Bij het ongeluk kwamen vijftien mensen om het leven een raakten achttien mensen gewond. Vijf daarvan verkeren nog in kritieke toestand. De kabeltram is volgens Portugese media ontspoord nadat de trekkabel brak. Een van de cabines raakte daardoor los, schoot in een bocht uit de rails en botste vervolgens tegen een gebouw. Op dat moment bevonden zich ongeveer veertig passagiers in het voertuig.

Voorlopig rijden er geen kabeltrams in Lissabon. Burgemeester Moedas van Lissabon kondigde gisteravond drie dagen van rouw af in de hoofdstad.

A Câmara Municipal de Lisboa decreta três dias de Luto Municipal pelas vítimas do trágico acidente no Ascensor da Glória.

Apresento as minhas sentidas condolências a todas as famílias e amigos das vítimas. Lisboa está de luto. — Carlos Moedas (@Moedas) September 3, 2025

