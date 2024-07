Vergeet die oude, vertrouwde vakanties waarbij je thuis komt en nog vermoeider bent. Nu is er de Club Marvy-ervaring. Hier zijn zes redenen waarom deze ervaring nieuw en werkelijk bijzonder is:

1 Verborgen locatie: Kesre, een verborgen baai in Izmir, omringd door pijn- en palmbomen.

2 Romantische zee: Twee grote zandstranden met prachtige zonsondergangen.

3 Het beste van twee werelden: Gescheiden gebieden voor gezinnen met kinderen en volwassenen die rust zoeken.

4 Duurzame kunst: Atelier Marvy, een kunstgalerie die het hele seizoen door tentoonstellingen organiseert.

5 Wereldse en lokale smaken samen: Restaurants onder leiding van de Michelin-sterrenchef Cristina Bowerman en de Turkse chef Ahmet Güzelyağdöken, die lokale biologische producten gebruiken in hun creaties.

6 Een verhaal om te vertellen: De essentie van een betekenisvolle vakantie is een verhaal hebben om te vertellen wanneer je erop terugkijkt, bereikt door seizoensgebonden rituelen die onvergetelijke ervaringen worden.

De echt biologische ervaring

Een andere ster van de Marvy-gastronomie is chef Ahmet Güzelyağdöken. Een van de belangrijkste aspecten voor de chef, die het menu van de Marvy-restaurants samenstelt, is het gebruik van producten van Değirmen, de grootste biologische boerderij in de regio. Alle gerechten worden bereid met deze verse, seizoensgebonden ingrediënten. Chef Güzelyağdöken creëert ook ‘willekeurige’ tafels met dagelijks verse vis en seizoensgroenten.

Lokale waarden en eenvoud

Bij Club Marvy staan lokale waarden centraal met een eenvoudige aanpak in elk aspect, van architectuur tot gastronomie: vlechtwerk door ambachtslieden uit Söke en Tire, lampen gemaakt van handgemaakte bamboestokken, en textiel speciaal geproduceerd voor Marvy in de regio Buldan. Alle texturen weerspiegelen de fijngevoeligheid van de Marvy-geest.

Michelin-sterren chef in de Egeïsche Zee ‘Ik ben als een atleet’

De enige vrouwelijke chef met een Michelin-ster in Rome, Cristina Bowerman, mengt de lokale producten van de Egeïsche Zee met Italiaanse smaken bij Buono Italiano, het restaurant dat ze in 2019 opende bij Club Marvy. Ze beoordeelt haar succes in de gastronomie als volgt: ‘Wat mij opwindt, is de adrenalinekick van altijd de lat hoger leggen! Ik ben net als een atleet. Eerst loop je 100 meter in een bepaalde tijd. De volgende dag loop je dezelfde afstand sneller en duw je je grenzen tot het uiterste. Dit betekent voor mij goed zijn in mijn vak.’

Maak je klaar voor het Hidirellez-ritueel

Volgens een oude Anatolische overtuiging ontmoeten twee heiligen, Hızır en İlyas, elkaar elk jaar op een oever in de nacht tussen 5 mei en 6 mei om wensen te vervullen. Club Marvy viert deze traditie, bekend als Hıdırellez, met haar gasten aan een lange tafel in Kesre Bay. Gasten staan om 06:00 uur de volgende ochtend op, wikkelen hun wensen in rozenblaadjes en gooien ze in de zee, want we hebben allemaal hoop nodig! Dit jaar was er een optreden van Nükhet Duru tijdens het Hıdırellez-evenement.

Een wereld voor volwassenen

Een van de meest bijzondere kenmerken van Club Marvy is de aandacht voor zowel gezinnen met kinderen als volwassenen die een rustige vakantie-ervaring zoeken. Terwijl kinderen zich vermaken in het uitgestrekte Aqua Park te midden van het weelderige groen van het hotel, wacht een andere wereld aan de ‘Adults-Only’ kant van het hotel: rustig, privé en romantisch. Hier bevinden de kamers zich rond de mooiste zonsondergangplek van het hotel. Het ‘Adults-Only’ gedeelte biedt ook een privé-incheckruimte, een kindervrij strand en het Değirmen-restaurant.

Tentoonstellingen bij Atelier Marvy

Atelier Marvy, samengesteld door Döne Ötyam, is zowel een kunstgalerie als een residentieprogramma, en biedt deze zomer een intensieve tentoonstellingskalender. De eerste tentoonstelling van het seizoen opende op 19 april met werken van Vahap Avşar. Op 14 juni opent de tweede tentoonstelling met werken van Ebru Döşekçi. Midden in de zomer zijn er twee spannende verrassingen: tentoonstellingen van Esra Gülmen en het kunstenaarsduo Hakan Sorar & Ahmet Rüstem Ekici, die nieuwe perspectieven laten zien die grenzen verleggen.

Twee verschillende shows speciaal voor deze zomer

Club Marvy introduceert deze zomer twee unieke showprogramma’s onder leiding van Ahsen Gönülce, de succesvolle choreograaf uit de entertainmentwereld. “The Magic is Back”: Deze show brengt gasten naar de levendige sfeer van de Studio 54-periode en roept de glamour en opwinding van die iconische tijd op. “It’s All an Illusion”: Deze show verlegt de grenzen van acrobatiek en belooft het publiek te betoveren met adembenemende stunts en verbluffende illusies.

Verrassing tijdens de feestdagen: Mert Demir

Mert Demir, de rijzende ster die de popwereld in vuur en vlam heeft gezet met zijn lied ‘Ateşe Düştüm’, betreedt het podium van Club Marvy tijdens twee feestweken.

Het Fahrettin Aykut-effect

Als het gaat om Club Marvy, is het onmogelijk om de geweldige invloed van architect Fahrettin Aykut niet te noemen. Onder zijn leiding onderging Club Marvy een renovatie van kamers tot gemeenschappelijke ruimtes, waardoor het een ontwerpidentiteit kreeg die de natuur respecteert, minimalistisch is en de Egeïsche esthetiek belichaamt. Het resort blijft deze ontwerpfilosofie hooghouden.