De Jong Intra Vakanties heeft SmartPackager, een B2B-rondreismodule, vandaag live gezet op het reserveringsplatform SmartOnline.



In de hernieuwde focus als dé rondreisspecialist, waarover Maaike van der Windt (directeur de Jong Intra Vakanties) en Paul van Laarhoven (Manager Touroperating de Jong Vakanties) in de nieuwste editie van TravMagazine uitgebreid vertellen, voorziet de Jong Intra Vakanties naar eigen zeggen met SmartPackager in de behoefte van de retail in het online kunnen aanpassen van standaard rondreizen of het volledig zelf samenstellen.

Controle

“Met SmartPackager heeft de (zelfstandige) reisagent zelf de controle over elke stap van de reis. De afgelopen periode is er binnen de Jong Intra Vakanties gewerkt aan deze enorme stap voorwaarts op het gebied van online zelf samenstellen van rondreizen voor de Europese bestemmingen én de verre bestemmingen (Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Maleisië)”, aldus de touroperator.

Rondreisspecialist

Maaike: “Wij willen ons meer en meer profileren als dé rondreisspecialist en kregen via onze retailpartners regelmatig de vraag naar een bouwstenen module, waarbij reisagenten makkelijk zelf online aanpassingen kunnen maken aan onze standaard rondreizen, een nacht erbij, wat extra excursies of wat extra tijd aan het strand na een rondreis.”

Ontwikkelproces

Tineke Boele (Customer Experience/Retail Manager de Jong Intra Vakanties): “We hebben deze behoefte goed in kaart gebracht en dit heeft geleid tot onze nieuwe bouwstenen module. Na een zorgvuldig ontwikkelproces hebben we SmartPackager eerst binnen de Jong Intra Vakanties getest en vervolgens hebben een aantal van onze retailpartners de nieuwe module getoetst.”

Behoeften van de reisagenten

Sarena Zijlmans (Retail Executive de Jong Intra Vakanties): “We zijn erg trots op het eindresultaat en hopen hiermee goed in te spelen op de vraag en behoeften van de reisagenten”. Met SmartPackager biedt de Jong Intra Vakanties de mogelijkheid de eigen reiservaring te combineren met een efficiënte online module tot dé perfecte maatwerk pakketreis voor iedere klant.

Uitgebreid aanbod, realtime boekbaar

Voor de route naar keuze kan een selectie worden gemaakt uit een zeer uitgebreid aanbod aan accommodaties. Alles boekbaar op basis van realtime beschikbaarheid. Ook excursies en autohuur (via Sunny Cars) zijn eenvoudig online toe te voegen. Voor het toevoegen van de vluchten wordt binnenkort een uitbreiding in de module gemaakt. Vooralsnog kan dit nu via Team Reisspecialisten of via de chat in SmartPackager. De (vrijblijvende) offerte wordt opgeslagen om tevens door te kunnen sturen naar de klant. Voor eventuele aanpassingen en definitief inboeken is de offerte weer op te halen. Het vervolg van het boekingstraject verloopt net als het boeken voor het overige aanbod van de Jong Intra Vakanties inclusief de pakketreisgarantie.