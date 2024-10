De Jong Intra Vakanties start met rondreizen per trein in Europa. Er werden al enkele rondreizen per trein geboekt in de afgelopen jaren, maar de touroperator uit Ridderkerk heeft het aanbod uitgebreid per vandaag.



“Rondreizen per trein blijft nog altijd een niche product in de reiswereld, maar we zien ieder jaar een groeiende interesse naar deze manier van reizen”, aldus Maaike van der Windt (directeur de Jong Intra Vakanties), met wiens komst verduurzaming in het bedrijf een nóg grotere rol is gaan spelen. “Duurzamer reizen is zeker belangrijk, maar de nieuwe treinrondreizen bieden daarnaast hoge mate van reiscomfort, tijdwinst én het voordeel van centraal gelegen hotels waardoor je de stad optimaal kunt ontdekken.”

Steeds meer mensen zien de voordelen van reizen per trein. De rondreizen starten op diverse stations in Nederland en België en zijn makkelijk in te boeken. De klant kan het gehele pakket in één keer reserveren en hoeft alleen het opstap- en uitstappunt te kiezen en de categorie hotels. De Jong Intra Vakanties reserveert vervolgens alle (hogesnelheids)treinen, de zitplaatsen waar mogelijk, de hotels en eventuele transfers. Paradepaardjes zijn de Zwitserse panoramatreinen, zoals de Glacier- en de Bernina Express. “Die bieden we al jarenlang met groot succes aan in ons aanbod van groepsrondreizen, maar nu kan de individuele klant dus ook weer bij ons terecht.”



De Zwitserse treinen worden verrassend gecombineerd met een verblijf in Milaan en Konstanz aan de Bodensee. Maar ook van de reizen München, Salzburg en Venetië of Parijs, Bordeaux en San Sebastian in het Spaanse Baskenland zijn hoge verwachtingen. “We zijn overtuigd van het unieke karakter van de reizen en de verrassende combinaties van steden.”



Per reis is gekozen voor verschillende reisduren, waarbij de nadruk ligt op twee of drie overnachtingen per bestemming. Een langer verblijf geeft rust in het dagelijkse programma én sluit naadloos aan op het duurzame karakter van treinrondreizen. Per reis heeft de klant ook de keuze uit een verblijf in 3* Standaard of 4* Premium hotels. Van der Windt: “In de luxere ‘In Stijl’-variant reserveren we ook de treinen in de eerste klasse. Er is nooit een overstap op dezelfde dag, om te voorkomen dat een aansluiting gemist wordt. Het reizen per trein past helemaal in de nieuwe strategie die de Jong Intra Vakanties voor ogen heeft en waarbij de touroperator inzet op ‘het hele jaar rond reizen’ en onbezorgd ontdekken. We willen dé rondreisspecialist zijn waarbij we de klant van A tot Z ontzorgen. De rondreizen per trein zijn een mooie aanvulling op het al bestaande aanbod van autorondreizen en flydrives.”

“En we zijn nog niet klaar, er liggen veel nieuwe ideeën op de plank”, zegt Van der Windt.

Foto: Bernina Express