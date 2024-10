De wintermaanden roepen bij veel Nederlanders het verlangen op naar besneeuwde bergen, frisse berglucht en eindeloze pistes. Of je nu een doorgewinterde skiër bent die elk jaar terugkeert naar zijn favoriete skigebied, of een avonturier die op zoek is naar onontdekte parels, er is altijd wel een bestemming die jouw wintersportdromen waarmaakt.

We nemen je mee naar tien wereldberoemde wintersportgebieden die de harten van menig wintersporter sneller doen kloppen. Daarnaast onthullen we tien verborgen parels, ideaal voor degenen die op zoek zijn naar iets nieuws en ongerept. Laat je inspireren en ontdek waar jouw klant zijn of haar volgende wintersportavontuur doorbrengt.

Bekende wintersportparels

1. Les Trois Vallées, Frankrijk

Les Trois Vallées is zonder twijfel een van de meest prestigieuze wintersportgebieden ter wereld. Met 600 kilometer aan pistes is dit het grootste aaneengesloten skigebied ter wereld. Je vindt er beroemde skidorpen zoals, Courchevel, Méribel en Val Thorens. Elk dorp heeft zijn eigen charme, van het luxueuze Courchevel tot het bruisende Val Thorens, dat bekendstaat om zijn levendige après- ski. De variëteit aan pistes maakt Les Trois Vallées aantrekkelijk voor zowel beginners als ervaren skiërs. Dit is een plek waar je eindeloos kunt skiën zonder ooit dezelfde piste twee keer te hoeven doen.

2. Zermatt, Zwitserland

Zermatt is de thuisbasis van de iconische Matterhorn, een van de beroemdste bergen ter wereld. Het autovrije dorpje ademt charme en luxe. Skiën in Zermatt is skiën op grote hoogte, met pistes tot wel 3.883 meter. Het gebied biedt een mix van uitdagende afdalingen en rustige, brede pistes. Dankzij de hoge ligging is Zermatt sneeuwzeker, met een skiseizoen van eind november tot begin mei. Bovendien kun je in Zermatt een grensoverschrijdend avontuur beleven door via de pistes naar Cervinia in Italië te skiën.

3. St. Anton am Arlberg, Oostenrijk

St. Anton am Arlberg is de bakermat van het alpineskiën. Dit gebied in de Oostenrijkse Alpen staat bekend om zijn uitdagende pistes en legendarische après-ski. Met een netwerk van 305 kilometer aan pistes en 200 kilometer aan off-piste terrein is St. Anton een paradijs voor de ervaren skiër. De combinatie van traditionele Oostenrijkse gastvrijheid, moderne faciliteiten en een bruisend nachtleven maakt St. Anton een topbestemming voor wintersporters die van actie en gezelligheid houden.

4. Whistler Blackcomb, Canada

Whistler Blackcomb is het grootste skigebied van Noord-Amerika en ligt in de prachtige Canadese Rockies. Het gebied biedt meer dan 200 kilometer aan pistes en een verticale drop van meer dan 1.600 meter. Whistler is beroemd om zijn lange afdalingen, gevarieerd terrein en diepe poedersneeuw. Het dorp Whistler is een levendig centrum met tal van restaurants, bars en winkels. De combinatie van spectaculaire natuur en uitstekend verzorgde pistes maakt Whistler Blackcomb een droom voor elke wintersporter.

5. Cortina d’Ampezzo, Italië

Cortina d’Ampezzo, gelegen in de Dolomieten, is een van de meest glamoureuze skigebieden van Italië. Dit gebied is niet alleen geliefd om zijn prachtige pistes, maar ook om zijn rijke geschiedenis en stijlvolle sfeer. De Dolomieten, die op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staan, bieden een adembenemend decor voor je afdalingen. Cortina heeft pistes voor elk niveau, van beginners tot experts, en biedt daarnaast talloze mogelijkheden voor off-piste avonturen. De combinatie van luxe, cultuur en natuur maakt Cortina tot een onmisbare bestemming.

6. Kitzbühel, Oostenrijk

Kitzbühel is een van de oudste en meest prestigieuze skigebieden van Oostenrijk. Het stadje zelf ademt geschiedenis en charme, met zijn middeleeuwse centrum en luxe winkels. Kitzbühel staat vooral bekend om de Hahnenkamm, de meest uitdagende afdaling in het Wereldbekercircuit. Maar het gebied biedt ook tal van pistes voor de minder ervaren skiër. Kitzbühel heeft een uitstekende infrastructuur met moderne liften en goede verbindingen, waardoor je elke dag nieuwe delen van het gebied kunt verkennen.

7. Aspen, Verenigde Staten

Aspen is meer dan alleen een skigebied; het is een levensstijl. Deze bestemming in de Rocky Mountains van Colorado trekt al decennialang de rijken en beroemden. Aspen biedt vier verschillende skigebieden, elk met zijn eigen karakter: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk en Snowmass. Of je nu op zoek bent naar uitdagende afdalingen, rustige pistes voor beginners of poedersneeuw om in te spelen, Aspen heeft het allemaal. Het stadje zelf is ook een trekpleister, met zijn boetieks, kunstgalerijen en toprestaurants.

8. Verbier, Zwitserland

Verbier, gelegen in het Zwitserse kanton Wallis, is een waar mekka voor de ervaren skiër. Het gebied maakt deel uit van Les Quatre Vallées, met meer dan 400 kilometer aan pistes. Verbier staat bekend om zijn uitdagende afdalingen en off- piste mogelijkheden. De legendarische afdaling van Mont Fort biedt spectaculaire uitzichten en is een must-do voor gevorderde skiërs. Het dorp zelf is stijlvol en levendig, met tal van après-ski bars en uitstekende restaurants.

9. Val d’Isère, Frankrijk

Val d’Isère, in combinatie met Tignes, vormt het skigebied Espace Killy, vernoemd naar de beroemde Franse skiër Jean-Claude Killy. Dit gebied staat bekend om zijn gevarieerde pistes en uitstekende sneeuwcondities. Val d’Isère is een charmant bergdorp met een levendige après-ski en een rijke geschiedenis in de wintersport. Het gebied biedt uitdagingen voor skiërs van alle niveaus, met name door de legendarische Bellevarde-piste, die bekend is van de Olympische Winterspelen van 1992.

10. Sölden, Oostenrijk

Sölden, gelegen in het Ötztal, is een van de meest populaire skigebieden in Oostenrijk. Het gebied staat bekend om zijn gletsjers, de Rettenbach- en Tiefenbach-gletsjer, die het skiseizoen verlengen tot ver in het voorjaar. Sölden biedt een breed scala aan pistes, van eenvoudige afdalingen tot uitdagende routes, en staat bekend om zijn levendige après-ski. De ‘BIG 3 Rally’, een route die drie toppen boven de 3.000 meter met elkaar verbindt, is een unieke ervaring voor de sportieve skiër.

‘Verborgen’ wintersportparels

1. Hochfügen-Hochzillertal, Oostenrijk

Verstopt in het Zillertal in Tirol ligt het skigebied Hochfügen-Hochzillertal. Dit gebied wordt vaak over het hoofd gezien ten gunste van zijn grotere buren, maar biedt alles wat je van een topbestemming mag verwachten. Het gebied staat bekend om zijn uitstekende sneeuwzekerheid en veelzijdigheid. De pistes zijn breed en perfect geprepareerd, ideaal voor zowel beginners als gevorderden. Daarnaast biedt Hochfügen uitstekende off-piste mogelijkheden, wat het gebied geliefd maakt bij freeriders.

2. Alpe d’Huez, Frankrijk

Hoewel Alpe d’Huez bij sommige wintersporters bekend is, blijft het vaak in de schaduw van de grotere Franse skigebieden. Dit maakt het echter niet minder aantrekkelijk. Het gebied biedt meer dan 250 kilometer aan pistes en staat bekend om zijn zonnige ligging. De beroemde Sarenne, met 16 kilometer de langste zwarte piste van Europa, is een uitdaging die iedere gevorderde skiër een keer gedaan moet hebben. Alpe d’Huez is bovendien een uitstekende keuze voor gezinnen, met tal van faciliteiten voor kinderen en beginners.

3. Laax, Zwitserland

Laax is een verborgen juweel in de Zwitserse Alpen en is vooral bekend onder snowboarders en freestyle skiërs. Het gebied biedt een van de grootste snowparks van Europa en heeft tal van evenementen en wedstrijden. Maar Laax is meer dan alleen een paradijs voor freestylers; het biedt ook 224 kilometer aan pistes voor skiërs van alle niveaus. De moderne infrastructuur, het indrukwekkende berglandschap en de relatief rustige pistes maken Laax tot een ideale bestemming voor wie op zoek is naar iets anders dan de gebaande paden.

4. Riksgränsen, Zweden

Voor de avontuurlijke skiër die iets totaal anders wil, is Riksgränsen in Zweden een unieke bestemming. Dit noordelijk gelegen skigebied, net boven de poolcirkel, biedt een surrealistische ervaring van skiën onder de middernachtzon tijdens de lente. Riksgränsen heeft niet de honderden kilometers aan pistes zoals in de Alpen, maar biedt wel een ongeëvenaarde off-piste ervaring. Het gebied staat bekend om zijn poedersneeuw en ruige, ongerepte natuur. Een must-visit voor de echte avonturiers.

5. Boží Dar, Tsjechië

In het hart van het Ertsgebergte, op de grens tussen Tsjechië en Duitsland, ligt het charmante skigebied Boží Dar. Dit is een van de hoogste gelegen dorpen van Tsjechië en biedt een bescheiden maar verrassend veelzijdig skigebied. Boží Dar is een perfecte bestemming voor families en beginners, met rustige pistes en vriendelijke prijzen. Het gebied staat ook bekend om zijn uitstekende langlaufmogelijkheden, met goed geprepareerde loipes die zich uitstrekken over het bergachtige landschap.

6. Bansko, Bulgarije

Bansko is het grootste en modernste skigebied van Bulgarije, maar het is nog steeds relatief onbekend bij de massa. Het gebied biedt een verrassend groot aantal pistes voor verschillende niveaus, en de prijzen zijn aanzienlijk lager dan in de Alpen. Bansko combineert goed geprepareerde pistes met een rijke culturele ervaring, aangezien het dorp een lange geschiedenis heeft en bekendstaat om zijn authentieke Bulgaarse keuken. Voor wie op zoek is naar een betaalbare en verrassende wintersportervaring, is Bansko een uitstekende keuze.

7. Gudauri, Georgië

Gudauri is een opkomend skigebied in de Kaukasus en biedt spectaculaire uitzichten en poedersneeuw van wereldklasse. Het gebied ligt op grote hoogte, wat zorgt voor uitstekende sneeuwcondities van december tot april. Gudauri is nog relatief onbekend, wat betekent dat je hier kunt genieten van rustige pistes en ongerepte off-piste mogelijkheden. De gastvrije Georgische cultuur, gecombineerd met de spectaculaire natuur en betaalbare prijzen, maken Gudauri een bestemming die steeds meer in de schijnwerpers komt te staan.

8. Vogel, Slovenië

Vogel ligt in het Triglav National Park en biedt een adembenemend uitzicht over het meer van Bohinj. Dit skigebied in Slovenië is nog een goed bewaard geheim, met een rustige en authentieke sfeer. De pistes zijn voornamelijk geschikt voor beginners en gevorderden, maar het off-piste terrein biedt uitdagingen voor de meer ervaren skiërs. Vogel is ideaal voor wie op zoek is naar een rustige wintersportvakantie in een prachtige natuurlijke omgeving.

9. Jasná, Slowakije

Jasná, gelegen in de Lage Tatra in Slowakije, is het grootste skigebied van het land en biedt een verrassend divers terrein. Met meer dan 50 kilometer aan pistes, moderne liften en uitstekende freeride mogelijkheden is Jasná een opkomende bestemming in Centraal-Europa. Het gebied is minder bekend bij het grote publiek, wat zorgt voor korte wachttijden bij de liften en een ontspannen sfeer. Jasná biedt ook tal van activiteiten naast het skiën, zoals wellness en cultureel erfgoed, wat het een veelzijdige bestemming maakt.

10. Auron, Frankrijk

Auron, gelegen in de zuidelijke Alpen van Frankrijk, is een van de minder bekende skigebieden in de regio, maar biedt een uitstekende ski-ervaring. Het gebied ligt op slechts 90 kilometer van Nice, wat het gemakkelijk bereikbaar maakt voor een korte skitrip. Auron biedt een breed scala aan pistes voor alle niveaus en een zonnig klimaat dat het skiën hier extra aangenaam maakt. De authentieke sfeer van het dorp en de rustige pistes maken Auron tot een heerlijke bestemming voor wie de drukte wil vermijden.