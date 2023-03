De trends: vroegboeken, Turkije op 1, het reisbureau, ver, luxe en (rivier)cruises

Deel dit artikel

Vanaf de ITB in Berlijn worden diverse trends gemeld door de Duitse reisbranchevereniging DRV. Opvallend: Turkije is bezig met een ongekende opmars, er wordt vroeg geboekt, het reisbureau wordt ingeschakeld voor allerhande advies en ook verre reizen, luxe en cruises winnen terrein.

De zomerbusiness van dit jaar wordt gekenmerkt door Turkije, zo blijkt uit onderzoeksdata van Travel Data + Analytics (TDA). In Duitsland laat Turkije tot nu toe een extreem sterke groei zien en is zelfs opgeklommen tot de nummer 1 bestemming wat betreft de huidige boekingsstatus. De cumulatieve Turkije-omzet voor touroperators is verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar en laat ook een groei van 25% zien in een pre-Corona-vergelijking.

Ook de vakantielanden Egypte en Tunesië zijn weer veel meer in trek en hebben het respectievelijke verkoopniveau van 2019 al aanzienlijk overschreden. Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen naar de top 15. Deze rangschikking omvat ook de langeafstandsbestemmingen de VS, de Malediven en Mauritius – allemaal met sterke omzetstijgingen in vergelijking met het voorgaande jaar. Het verre reizen zet daarmee zijn comeback en opwaartse trend voort in de zomer: de omzetstijging bedraagt ​​80% ten opzichte van de zomer van vorig jaar.

Het merendeel van de boekingen sinds het begin van het jaar – ongeveer tweederde – waren boekingen voor de periode tussen mei en oktober. Norbert Fiebig (voorzitter DRV): “We zien een trendomslag: wie op vakantie wil, boekt weer veel eerder en profiteert van de huidige vroegboekkortingen van reisaanbieders. Het grote voordeel voor degenen die vroeg boeken: ze kunnen nu nog kiezen uit het volledige aanbod.”

Voor de paasvakantie in april geven de meeste (Duitse) vakantiegangers de voorkeur aan bestemmingen in Egypte, de Canarische Eilanden en Turkije, gevolgd door de Balearen, de Malediven, Griekenland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Thailand, Portugal en de Dominicaanse Republiek vormen de andere top tien van bestemmingen (gerangschikt op omzet). April is traditioneel nog verre reistijd: een groot deel van de omzet (21%) komt voor rekening van verre bestemmingen. In de pinkstervakantie in mei domineren daarentegen al de landen aan de Middellandse Zee: Spanje, Turkije en Griekenland behalen 65% van de totale omzet voor de reismaand mei.

Cruiseboekingen nemen dit jaar ook aanzienlijk toe. “Vorig jaar begon de cruise aan een indrukwekkend hersteltraject na zware coronaverliezen. De Duitsers willen weer het water op – zowel op zee als op de rivieren. De door ons ondervraagde reisbureaus zien cruises dit jaar als een belangrijke trend”, legt Fiebig uit. Volgens analyses van TDA is de omzetgroei deze zomer tot nu toe 46% geweest ten opzichte van de zomer van vorig jaar, en voor 2019 ontbreekt nog een kwart van de omzet.

Naast de trend om vakanties vroeg te boeken -die vooral te zien is bij gezinnen met schoolgaande kinderen- vertrouwen klanten op de zekerheid die de pakketreis biedt: “Het aantal boekingen van een klassieke pakketreis voor het hoogseizoen wint volop terrein. De Duitsers vertrouwen op zekerheid en flexibiliteit”, beschrijft Fiebig de toenemende vraag naar pakketreizen in combinatie met de zogenaamde flextarieven. Dit betekent dat je, ook als je vroeg boekt, je vakantie tot kort voor vertrek kosteloos kunt omboeken of annuleren. “Ook kortetermijnboekers vinden aanbiedingen, maar kunnen waarschijnlijk niet meer kiezen uit het volledige aanbod. Veel goedkoper zal het waarschijnlijk niet zijn – ook vanwege de grote vraag”, schat Fiebig.

Hoge inflatie heeft een bijzonder zware impact op huishoudens met lagere en middeninkomens. De financiële mogelijkheden zijn beperkt en de prijsgevoeligheid neemt hier duidelijk toe. “Om geld te besparen bij het boeken van een reis kun je advies inwinnen bij een reisbureau. De pro’s daar kennen de kneepjes van het vak om zo goedkoop mogelijk op vakantie te gaan.”

Ook is te zien dat speciale (luxe) segmenten in de reismarkt steeds meer in trek zijn, zoals individuele premium reizen die zijn afgestemd op de wensen van de reiziger. Talrijke reisbureaus en touroperators hebben zich gespecialiseerd in vakantiegangers die op zoek zijn naar individuele en buitengewone reiservaringen.

Auteur Arjen Lutgendorff