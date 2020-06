De (zeik)snor

Heel Nederland praat over het gekwebbel van de mannen van voetbalprogramma Voetbal Inside. Deze ‘mannetjes’ weten de tongen altijd goed los te maken, maar ook de reisbranche heeft zo z’n ‘mannetjes’.

In de reisbranche stikt het van de ‘mannetjes’. Iedereen kent wel een paar ‘mannetjes’ waarvan je denkt; ‘ja, dat zijn van die mannetjes’. Natuurlijk val je als man in de reissector ook meteen een beetje extra op, toch mannen?

Je hebt natuurlijk de bobo’s, de homo’s, dikke mannetjes, sportieve mannetjes, onverstaanbare mannetjes, de serieuze mannetjes, de ik-weet-het-beter mannetjes, dunne mannetjes, saaie mannen, mooi boy’s, me too mannetjes, sales en marketing mannetjes, de mannen achter de sterke vrouwen (of was dat nou andersom?), de lieverds, interessante mannen en luie mannetjes.

Ik denk, en ik denk jullie ook, ook aan de mannen die achter de schermen gesprekken voeren in Den Haag. In Den Haag barst het overigens van de ‘mannetjes’. Een man een man, een vrouw een vrouw.

Er zijn ook ‘mannetjes’ die pleiten voor meer vrouwen aan de top in de reisbranche en ‘mannetjes’ die gaan tellen hoeveel gekleurde ten opzichte van niet gekleurde (of hoe je dat dan ook wilt noemen) mensen er aan de top staan in de reiswereld.

Ondertussen lopen er ook drie ‘mannetjes’ door de bloedhete weilanden van Noord-Brabant om de politiek (die binnenkort allemaal op vakantie gaan, ja ja) te wijzen op de code rood waarin de reisbranche zich bevindt. Natuurlijk zijn er ook weer mannetjes die daar weer wat van vinden. Man, man, man.

Maar goed, iedereen zo zn mening, zoals over tal van zaken in de reissector. Soms probeer je elkaars mening wat bij te schaven en soms doe je zelf wat water bij de wijn. Maar ook in de reisbranche moet je oppassen op wat je zegt, want voor je het weet vindt men je een zeiksnor en word je geboycot. Gelukkig ergeren we ons in de reisbranche helemaal niet aan elkaar en zijn er tijdens de coronacrisis veel mooie nieuwe samenwerkingen ontstaan, maar ik vrees dat er ook veel samenwerkingen worden beëindigd. Ja, je moet wel je mannetje staan in deze tijd.

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

