Delta groeit naar 57 wekelijkse vluchten tussen Schiphol en de VS

Delta Air Lines’ vluchten tussen Nederland en de VS zullen vanaf 24 juni opengesteld worden voor alle typen reizigers. Dit is een direct gevolg van het positieve besluit van de Nederlandse regering om de inreisbeperkingen voor Amerikaanse toeristen te beëindigen. Delta vliegt van Schiphol naar Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis, New York-JFK, Salt Lake City en Seattle.

“Het is bemoedigend dat de Nederlandse regering deze stap heeft gezet om het land te heropenen voor toeristen uit de VS en daarmee economisch herstel na de wereldwijde pandemie te ondersteunen”, zegt Amy Martin, Delta’s Managing Director – International Network Planning. “Nederland is een populaire toeristische bestemming. Dankzij de vele verbindingen via onze Amerikaanse hubs is het land gemakkelijk bereikbaar voor Amerikanen. Om te herenigen met familie of vrienden en om te genieten van reiservaringen in Nederland.”

Vanaf juli zal Delta 57 vluchten per week tussen Schiphol en de VS onderhouden. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse toeristische sector. In 2019 – voor de pandemie – noteerde het NBTC een groei van het aantal bezoekers uit de VS aan ons land met 6% naar bijna 1,6 miljoen. Het toeristisme is een belangrijke sector in de Nederlandse economie, met € 14,7 miljard omzet uit inkomend buitenlands toerisme.

Gedurende de pandemie hebben Delta en partner KLM hun dienstverlening tussen Nederland en de VS voortgezet ten behoeve van vrachtvervoer en reizigers met essentiële doelen. In december introduceerden de luchtvaartmaatschappijen Covid-geteste vluchten tussen Schiphol en Atlanta, met strikte testprotocollen, waarbij de Nederlandse regering aankomende reizigers een kortere quarantaine toestond.

Alle Delta vluchten tussen Nederland en de VS worden uitgevoerd in samenwerking met de partners KLM, Air France en Virgin Atlantic. Anticiperend dat deze zomer meer EU-lidstaten open gaan voor Amerikanen is Schiphol de ideale springplank naar andere Europese bestmmingen als Italië, Spanje, Griekenland, Denemarken, Duitsland en Kroatië.

Alle Delta vluchten worden uitgevoerd met Delta One business class, met flat-bed stoelen en gangpadtoegang voor alle reizigers, Delta Comfort+ en Economy Class. Op geselecteerde routes en afhankelijk van het type vliegtuig is er ook Delta Premium Select, Delta’s premium economy klasse.

