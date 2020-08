Delta verlengt maatregel: voorlopig geen middenstoel

De stoel waar de gemiddelde reiziger liever niet zit, de middenstoel, blijft bij Delta voorlopig geblokkeerd. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij verlengt de maatregel én de beperking op het aantal passagiers per vlucht tot ten minste 6 januari 2021.

“Medische experts, waaronder onze eigen partners bij Emory Healthcare, zijn het erover eens: meer afstand aan boord maakt een verschil”, aldus Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer. “Wij zijn van mening dat het zorgen voor onze passagiers en medewerkers en het herstellen van het vertrouwen in de veiligheid van vliegreizen op dit moment belangrijker is dan het vullen van elke stoel in het vliegtuig.”

Middenstoelen

Tot en met 6 januari 2021 blokkeert Delta de selectie van middenstoelen in Delta Premium Select, Delta Comfort + en Main Cabin via de Fly Delta-app of online. Voor passagiers in groepen van 1-2 worden de middenstoelen om veiligheidsredenen geblokkeerd. Voor passagiers in groepen van 3 of meer verschijnen de ​​middenstoelen als beschikbaar om te boeken zodat gezinnen en reisgenoten stoelen naast of bij elkaar kunnen selecteren.

Niet vol

Ook zorgt Delta dat vluchten niet vol zitten. Voor reizen tot ten minste 31 oktober mogen reizigers van Delta verwachten:

Een beperking van het aantal passagiers aan boord van alle vliegtuigen – met of zonder middenstoelen.

Een beperking van de First Class-cabine tot de helft van de capaciteit om meer ruimte tussen passagiers te garanderen.

Het blokken van gangpadstoelen in vliegtuigen zonder middenstoelen.

Op routes waar de vliegtuigen vol raken, zoekt Delta naar mogelijkheden om op te schalen naar een groter vliegtuigtype of om meer vluchten toe te voegen. De Delta One-cabine op widebody-vliegtuigen, die is ontworpen met meer ingebouwde ruimte en privacy, wordt vanaf 1 oktober op volle capaciteit aangeboden. Passagiers kunnen hun stoelkeuze en gehele stoelbezetting op elk moment voor vertrek bekijken in My Trips op delta.com of in de Fly Delta-app voor meer zekerheid over de ruimte aan boord. Zoals met alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, blijft Delta de best practices en zorgstandaard evalueren en zo nodig aanpassen, op basis van deskundig medisch advies en feedback van passagiers.

Mondkapje dragen

Medisch onderzoek wijst uit dat het dragen van een mondkapje een van de meest effectieve manieren is om het COVID-19-infectiepercentage te verminderen. Voor ieders veiligheid mogen passagiers verwachten dat ze mondkapjes of gezichtsbedekkingen blijven dragen op de luchthaven, in Delta Sky Clubs en aan boord van het vliegtuig. Passagiers die aangeven een onderliggende aandoening te hebben waardoor ze geen masker kunnen dragen, moeten een “Clearance-To-Fly” -proces voltooien voordat ze mogen reizen.

Reisplannen wijzigen

Geen reden tot stress mochten de reisplannen veranderen: voor alle nieuwe vluchten die tot en met 30 september zijn gekocht, hebben reizigers de mogelijkheid om hun vlucht te wijzigen zonder wijzigingskosten gedurende een jaar vanaf de datum van aankoop. Zie delta.com voor details. Bezoek het ​​delta.com Coronavirus Update Center voor een uitgebreid overzicht van hoe we zorgen voor netheid, meer ruimte en veiligere service tijdens de reis.

Amsterdam

Delta verzorgt op dit moment dagelijkse vluchten vanaf Amsterdam naar Atlanta, Detroit en New York (JFK). Per 1 september wordt de frequentie van de vluchten van en naar Boston en Seattle verhoogd van de huidige vier per week naar een dagelijkse vlucht.

