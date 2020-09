Dijkstra (VVD): “De overheid moet gesprek met reissector blijven aangaan”

Remco Dijkstra (VVD-Kamerlid) stelde gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer – die zich boog over het internationaal personenverkeer en de totstandkoming en de aanpassing van reisadviezen – dat het belangrijk is dat de overheid het gesprek blijft aangaan met de reisbranche over de vraag waar oplossingen mogelijk zijn om de coronacrisis te doorstaan.

Dijkstra diende een motie in waarin hij de regering vraagt reisadviezen beter af te stemmen met andere landen, vooral in Europa, en te komen tot een eenduidig systeem met nuancering en ruimte voor lokaal maatwerk. Hij erkende dat de opstart van het internationaal personenvervoer het risico op besmettingen met zich meebrengt. “Dat wil niemand, maar de grenzen sluiten evenmin.”

Onduidelijkheid en onzekerheid wegnemen

Dijkstra: “Oplossingen zijn niet eenvoudig, daarom kijk ik waar we onduidelijkheid en onzekerheid kunnen wegnemen. De VVD wil de risico’s van corona beperken, zeker nu reizen, met vele beperkingen, weer mogelijk is. Veiligheid staat voorop. Iedereen verlangt terug naar de tijd vóór het virus. Het internationaal reizen zal er voorlopig anders uitzien. Ik sprak de afgelopen maanden met verschillende mensen in de reisbranche. Deze is zeer zwaar en langdurig getroffen. Er heerst onzekerheid over wat de toekomst brengt. Ik wil daarom benadrukken dat economisch herstel welkom is voor de reisbranche, maar ook voor de horeca, toeristische bestemmingen, de luchtvaart en alle andere sectoren die door het virus in zwaar weer terechtgekomen zijn.”

Gepaste steun door overheid

“Als veiligheid voorop staat, hoe kunnen we zorgen dat we wel weer veilig kunnen reizen? Hoe herstellen we de zakelijke-, sociale- en onze vakantiereizen? We kennen een prachtig netwerk met internationale verbindingen, waar reisorganisaties met 21.000 hardwerkende mensen zich dagelijks inzetten voor tevreden klanten. Dat prachtige netwerk mag niet verloren gaan. Deze blijft nodig en verdient gepaste steun van de overheid. Ook is het belangrijk het gesprek aan te blijven gaan met de reissector over waar oplossingen mogelijk zijn. De overheid als partner.”

Meer uniformiteit

Volgens Dijkstra wil de VVD de reiziger goed informeren. “Vertrouwen herstellen is nodig”, zo stelde hij. “Daar hoort een passend reisadvies bij en uitleg bij de totstandkoming van de kleurcodes voor bestemmingen. Waarom groen, geel, oranje of rood en op basis van welke criteria? Kan regionaal maatwerk helpen als het gaat om de status van landen en regio’s? Is enige Europese afstemming hier op zijn plaats en is deze gewenst? Ik wil het kabinet vragen wat beter kan en welke details van de gehanteerde criteria gelden bij reisadviezen, zodat mensen het transparant kunnen controleren. Mensen zijn niet dom en denken zelf ook na. Er mag best meer uniformiteit komen om bij te dragen aan een veiliger reisomgeving. Wanneer alleen het RIVM-advies leidend is, is dat dan afdoende en het meest verstandig? Kan het advies dan wellicht eerder worden afgegeven, zodat mensen meer tijd hebben om veilig naar huis te komen? Zonder quarantaine-verplichting.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.