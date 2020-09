Motie Remco Dijkstra met ruime meerderheid aangenomen

De motie die Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) vorige week donderdag heeft ingediend is met een ruime meerderheid aangenomen. Dijkstra diende een motie in waarin hij de regering vraagt reisadviezen beter af te stemmen met andere landen, vooral in Europa, en te komen tot een eenduidig systeem met nuancering en ruimte voor lokaal maatwerk.

Hij erkende dat de opstart van het internationaal personenvervoer het risico op besmettingen met zich meebrengt. “Dat wil niemand, maar de grenzen sluiten evenmin.” Dijkstra stelde donderdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer dat het belangrijk is dat de overheid het gesprek blijft aangaan met de reissector, over waar de vraag waar oplossingen mogelijk zijn om de coronacrisis te doorstaan.

Stemming

Gistermiddag vond de stemming plaats in de Tweede Kamer. Bijna alle partijen hebben ingestemd met de motie. De motie werd alleen niet gesteund door Kamerlid Van Kooten-Arissen (afwezig) en de Partij voor de Dieren (PvdD) die tegen stemde.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.