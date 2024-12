Van 1 tot en met 3 december hield Disneyland Paris de exclusieve Disney SuperStars Celebration, een magisch evenement. Tijdens dit bijzondere weekend genoten de vijftien bestverkopende reisadviseurs van Nederland samen met 240 internationale partners van een programma vol inspiratie, verwennerij en Disney-magie.

Vliegende start met Eurostar

De reis begon in stijl met de Eurostar. Deze snelle treinverbinding bracht de deelnemers in slechts drie uur rechtstreeks vanuit Nederland naar Disneyland Paris. Een ontspannen en comfortabele start van een weekend vol magie.

Een programma vol hoogtepunten

Na aankomst werden de reisadviseurs verwelkomd door het Disney Express-team, dat hun bagage rechtstreeks naar de kamers in Disney Hotel New York – The Art of Marvel bracht. Hierdoor konden zij zich direct onderdompelen in de betoverende sfeer van de Disney-parken. Met exclusieve voordelen, zoals Disney Premier Access voor snelle toegang tot attracties en Disney PhotoPass™ om de mooiste herinneringen vast te leggen, beleefden de deelnemers een onvergetelijke dag. Een van de hoogtepunten was de lunch in het Royal Banquet Restaurant van het gerenoveerde Disneyland Hotel, waar Mickey, Minnie en vrienden de reisadviseurs verwelkomden met een feestelijk buffet in een sprookjesachtige setting. De dag werd afgesloten met een exclusieve ervaring: de spectaculaire droneshow Disney Electrical Sky Parade, gevolgd door de avondshow Disney Illuminations, bekeken vanuit een privégedeelte voor het iconische Kasteel van Doornroosje.

Magie en vernieuwingen in de spotlight

Op de tweede dag genoten de reisadviseurs van een uitgebreid ontbijt in Auberge de Cendrillon, waarna zij de parken verder konden verkennen. Tijdens de lunch in Bistrot Chez Rémy werden culinaire hoogstandjes gecombineerd met een unieke sfeer, gevolgd door de Broadway-stijl show Mickey and the Magician. De avond stond in het teken van de sprankelende Mickey’s Dazzling Christmas Parade en een galadiner in Disney Newport Bay Club. Tijdens dit diner kregen de aanwezigen een exclusief voorproefje van twee nieuwe hoogtepunten: Disney Tales of Magic, een avondshow die vanaf januari 2025 niet alleen het Kasteel van Doornroosje, maar ook de gebouwen van Main Street U.S.A. tot leven brengt met projecties. Disney Music Festival, een muzikaal spektakel dat plaatsvindt van april tot september 2025 en bezoekers meevoert naar de melodieuze werelden van Disney en Pixar.

Een magische terugkeer

Na drie dagen vol onvergetelijke ervaringen keerden de reisadviseurs terug naar Nederland met de Eurostar, verrijkt met herinneringen die een leven lang meegaan. De Disney SuperStars Celebration liet zien hoe Disneyland Paris blijft inspireren, verrassen en een speciale band creëert met de reisbranche. Een weekend dat niet alleen de magie van Disney versterkte, maar ook de band tussen partners wereldwijd.