Disneyland Paris: vernieuwingen, aanpassingen en transformaties

Disneyland Paris is al enige tijd gesloten, maar vorige week werd bekend dat de parken op 17 juni 2021 weer open gaan. TravelPro sprak met Isabelle Willemsens (Country Director Benelux bij Walt Disney Parks & Resorts) en Tomas Jansen (Head of Sales bij Walt Disney Parks & Resort) over de ontwikkelingen achter de schermen en het toewerken naar de heropening.

“Vooraleer het interview te beginnen zou ik heel graag al onze reisagenten een hart onder de riem willen steken in deze bijzondere moeilijke tijden. Ik wil ze ook bedanken voor hun flexibiliteit en toewijding om onze gasten te begeleiden met hun boekingen/omboekingen”, aldus Willemsens.

Disneyland Paris is nu al enige tijd gesloten, hoe is de situatie in Frankrijk op dit moment?

Willemsens: “Ik ben ontzettend blij dat Disneyland Paris weer opent op 17 juni en dat de reisagenten onze magische bestemming weer kunnen aanbieden. Vanwege de huidige situatie en de reisbeperkingen in heel Europa, is Disneyland Paris op dit moment tijdelijk gesloten maar in volle voorbereiding om 17 juni weer gasten te kunnen ontvangen.”

Wat gebeurt er in de tussentijd in de parken?

Willemsens: “We hebben de afgelopen maanden verder gewerkt en geaccelereerd op het vlak van digitale transformatie. Zo kunnen onze gasten nu boeken met flexibele boekingsvoorwaarden waardoor het mogelijk is om tot zeven dagen voor aankomst kosteloos te wijzigen of te annuleren en hebben we de Laagste Prijsgarantie geïntroduceerd. Bovendien is er nu een interactieve prijskalender ontwikkeld en je kunt meerdere kamers in één keer boeken. Terwijl Disneyland Paris tijdelijk gesloten is, wordt er ook hard gewerkt aan nieuwe belevenissen en verbeteringen van attracties. Zo ondergaat het kasteel van Doornroosje voor het eerst sinds de opening van het Disneyland Park in 1992 een ingrijpende renovatie. Dit wordt gedaan door vakmensen die gespecialiseerd zijn in renovaties aan gerenommeerde Franse monumenten. Sommige torens zullen volledig worden herbouwd. Tijdens de renovatie wordt het kasteel volledig bedekt met een thematisch zeil dat het kasteel nabootst. Het kasteel blijft toegankelijk want we zijn ons bewust van het belang van dit icoon en dat onze gasten het kasteel volop in beeld willen hebben als zij een groepsfoto of selfie nemen. En sinds een paar maanden wordt er gebouwd aan een fotovoltaïsche zonnepanelen park. Het komt te liggen op de grote parkeerplaats van de Disney Parken en zal bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in het gebied Val d’Europe met ongeveer 750 ton CO2 per jaar. De panelen bieden ook verbeteringen voor onze gasten, zoals schaduw en beschutting tegen direct zonlicht, regen of sneeuw. Het project zal naar verwachting in 2023 worden afgerond, met een eerste mijlpaal in de zomer van 2021.”

Kan je wat meer vertellen over de aankomende projecten in het Walt Disney Studios Park?

Willemsens: “De ontwikkelings- en renovatiewerkzaamheden voor de projecten in het Walt Disney Studios Park gaan door, waaronder een verbouwing van de Studio Tram Tour. Deze attractie wordt nu Cars ROAD TRIP en wordt een volledig opnieuw ontworpen familie attractie en opent ook op 17 juni. Disney Junior Dream Factory opent dit jaar eveneens haar deuren in het Walt Disney Studios Park. Het is een gloednieuwe 20-minuten durende show met een prachtig nieuw decor. Fancy Nancy, Vamperina en Timon kunnen niet wachten om Mickey en Minnie te helpen met het repareren van de dromenmachine. Een feestje, vooral voor onze jongste gasten.”

Lees het hele interview in TravelPro 20 van 21 mei.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.