Het ANVR-Congres in Oviedo (Noord-Spanje) is los. Een korte samenvatting wat er ter sprake kwam tijdens de paneldiscussie en wat diverse sprekers vertelden.

Arjan Kers (ANVR-voorzitter) heette de congresgangers welkom en bedankte de genodigden, congresdeelnemers, sponsors en sprekers. In het Spaans werd de Spaanse delegatie bedankt, waaronder Lara Martínez Fernández (viceminister van Toerisme van Asturias).

Foto: Arjan Kers, Lara Martínez Fernández, Ignacio Valle Muñoz en Frank Oostdam.

Het nieuwe Benidorm

Zowel Martínez als Ignacio Valle Muñoz, sinds september 2020 directeur van het Spaans Verkeersbureau in Den Haag, spraken de congresgangers toe. “Misschien is Asturias wel het nieuwe Benidorm van de toekomst”, aldus Valle Muñoz.

Samenwerking sector en BuZa

Net als vorig jaar in Bremen gaf Dirk Jan Nieuwenhuis ( hoofd Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) acte de présence. Hij prees de reissector voor haar handelen tijdens de vele (natuur)rampen die zich het afgelopen jaar voordeden en gaf aan met de branche in gesprek te willen over het inlichten van (‘onverstandige’) reizigers.

Kijk eens ergens anders

Peter Ros gaf een inkijkje in zijn idee over transformatie en veranderbereidheid. “Als we een probleem hebben gaan we met vakgenoten die ongeveer dezelfde problemen hebben een oplossing zoeken. Kijk eens een keer ergens anders.”

Toegevoegde waarde reisagent?

Dean van Aswegen van de BUas spreekt over Artifical Intelligence en future technologies. “Google Bard kan je goed als travel planner gebruiken. Het geeft je informatie over vliegtickets, hotels, route-opties via Google Maps en wat je ergens kan doen. Iedereen kan dit doen. Hoe kan je toegevoegde waarde bieden als reisagent?”

Gemiddelde persoon wil reizen

Bas Gerressen (directeur KLM Nederland): “Ik lees dat mensen na covid minder zouden reizen, dat zakenreizen weg zijn. Wij zien dat niet. Wij zien geen trend naar beneden. Zakenreizen neemt maand op maand toe. Vrijetijdsreizen was al sterk. De gemiddelde persoon wil reizen en laten we dat zo schoon mogelijk doen in de toekomst.”

Kritischer

Aan het eind van de eerste dag vond er nog een paneldiscussie plaatst waaraan Helen van Berkel (ATPi), Berend Simons (Sawadee), Sietske van der Maat (SRC) en Ruud Raaijmakers (Blue Flamingos & weflycheap) meededen. In een wat korte paneldiscussie, zonder al teveel discussie door tijdsgebrek, werd er onder andere gesproken over ‘wat heb ik als ondernemer meegenomen van de Covid-periode’. “De klant is veranderd, is veel kritischer geworden, maar er is ook heel veel veranderd. Mensen blijven reizen, waar mensen zeiden dat na corona alles anders zou worden”, aldus Van der Maat.

Meer dan € 100 miljoen

In restaurant Tierra Astur vond het welkomstdiner plaats dat in het teken staat van het 40-jarige jubileum van SGR. “We hebben in 40 jaar tijd meer dan € 100 miljoen aan schades uitgekeerd ten behoeven van duizenden mensen. Hiermee hebben we als reisbranche met elkaar een mooi systeem ontwikkeld waardoor het consumentenvertrouwen in de reisbranche ongekend groot is”, aldus Reuver.

