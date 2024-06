KLM heeft een online training voor ontwikkeld, die jou als reisagent zal helpen om wegwijs te worden binnen NDC.

“In deze training behandelen we de basisprincipes van NDC en laten we je zien welke voordelen het werken met NDC biedt ten opzichte van het bekende GDS. Daarnaast delen we handige tips en tricks voor het werken met NDC”, aldus KLM.

De training kost niet meer dan 30 minuten. Na voltooiing maak je kans op een KLM-vliegticket naar een Europese bestemming naar keuze, die KLM voor je boekt in NDC.

Klik op deze link om je te registreren, voltooi de NDC e-learning, en wie weet vlieg je binnenkort naar jouw favoriete Europese KLM-bestemming.