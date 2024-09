Advertorial

Het is geen geheim dat wandelen wonderen kan doen voor je mentale welzijn. Bij NCL staat oktober daarom in het teken van NCL’s Walk for Wellness. NCL vindt het geweldig om rond Wereld Geestelijke Gezondheidsdag de geestelijke gezondheid van onze sector in de schijnwerpers te zetten en samen op weg te gaan naar meer welzijn. Na het grote succes van dit initiatief in de Duitstalige markten vorig jaar, kijken ze er echt naar uit om het in 2024 in heel Europa uit te rollen en het groter dan ooit te maken.

Ook aan boord: jouw NCL-team, mediapartners van QualityTravel en TravMedia, de partner voor geestelijke gezondheid Global Alliance of Mental Illness Advocacy Network (GAMIAN-Europe) en honderden gemotiveerde reisprofessionals uit heel Europa die samen met NCL stappen zullen zetten voor het welzijn van onze branche en een goed doel.

Samen steunen we GAMIAN-Europe met een grote donatie die zal toenemen bij elke wandeling, hoe klein ook. En natuurlijk zijn er fantastische prijzen en spannende evenementen voor ijverige wandelaars!

HET IDEE

DE UITDAGING

Samen willen we het hele eerste jaar van de gloednieuwe Noorse Aqua afleggen – in totaal 96.235 zeemijlen of 178.227 kilometer. Een ambitieus doel, maar zeker haalbaar als een gemotiveerde en toegewijde sector de handen ineenslaat!

HOE HET WERKT

Download de gratis MoveSpring-app, doe mee aan de NCL Challenge, verbind je met je fitness-app of tracker en begin je stappen te tellen. En om ervoor te zorgen dat je niets van het plezier mist, word je deel van een sociale community om ideeën uit te wisselen met andere deelnemers, experts op het gebied van mentale gezondheid en je NCL-team.

WAAROM JE DIT NIET MAG MISSEN

HET GOEDE DOEL

Samen willen we onze partner GAMIAN-Europe ondersteunen, een pan-Europese patiëntenorganisatie met als doel mentale gezondheidsproblemen niet langer tot een taboe te maken. Daarnaast behartigt de organisatie de belangen en bevordert zij de rechten van mensen met mentale gezondheidsproblemen, met als belangrijkste doelen: belangenbehartiging, informatie en educatie, het bestrijden van stigma, samenwerking, partnerschappen en capaciteitsopbouw. Meer informatie vind je op gamian.eu.

LOTINGEN & EVENEMENTEN

Natuurlijk zullen er ook tal van kleine uitdagingen zijn met geweldige prijzen, waaronder hutten voor het Europese inaugurelevenement van Norwegian Aqua in maart 2025 en meer!

Je kunt ook stappen verzamelen en netwerken tijdens de vele Walk for Wellness-evenementen met het NCL-verkoopteam.

We kijken uit naar een spannende en actieve oktober met jou en een interessant gesprek over het thema mentale gezondheid. Laten we samen Norwegian Aqua inhalen!

En vergeet niet: het is de moeite waard om je nu al te registreren, want we verloten 200 strikt gelimiteerde Walk for Wellness-petjes onder alle deelnemers die zich voor 20 september registreren!

Jouw NCL-team

