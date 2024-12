KLM vliegt vanaf de lente van 2025 op drie nieuwe bestemmingen in Europa: Ljubljana, Exeter en Biarritz. Vanaf 30 maart start KLM met lijndiensten naar Ljubljana en Exeter en vanaf 19 april vliegt KLM ook op Biarritz.

KLM vliegt het hele jaar door dagelijks naar de nieuwe bestemmingen Ljubljana (Slovenië) en Exeter (Zuidwest-Engeland). Biarritz (Frans Baskenland) wordt alleen in de zomer aangeboden, met een dagelijkse vlucht in het hoogseizoen en twee keer per week in het laagseizoen. De nieuwe bestemmingen zijn mogelijk door verschuivingen in het Europese routenetwerk van KLM.

Amsterdam-Ljubljana

Vanaf 30 maart 2025 introduceert KLM dagelijkse vluchten tussen Amsterdam en Ljubljana. Deze route wordt uitgevoerd met een Embraer 190.

– KL1989 vertrekt vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) om 10.15 uur en arriveert op Ljubljana Jože Pučnik Airport (LJU) om 12.05 uur.

– KL1990 vertrekt vanaf Ljubljana Jože Pučnik Airport om 12.35 uur lokale tijd en arriveert om 14.25 uur op Amsterdam Schiphol Airport.

Amsterdam-Exeter

Vanaf 30 maart 2025 voert KLM dagelijkse vluchten uit tussen Amsterdam en Exeter. Deze route wordt uitgevoerd met een Embraer 175 en biedt een snelle en gemakkelijke verbinding naar Zuidwest-Engeland.

– KL1101 vertrekt vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) om 16.15 uur en arriveert op Exeter Airport (EXT) om 16.50 uur lokale tijd.

– KL1102 vertrekt vanaf Exeter Airport om 17.20 uur lokale tijd en arriveert om 19.50 uur op Amsterdam Schiphol Airport.

Amsterdam-Biarritz

Vanaf 19 april 2025 start KLM seizoensgebonden vluchten naar Biarritz. Deze route wordt uitgevoerd met een Embraer 190 en biedt dagelijkse vluchten tijdens het hoogseizoen en twee vluchten per week in het laagseizoen.

– KL1485 vertrekt vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) om 14.20 uur en arriveert op Biarritz Airport (BIQ) om 16.20 uur.

– KL1486 vertrekt vanaf Biarritz Airport om 16.50 uur en arriveert om 18.50 uur op Amsterdam Schiphol Airport.

Vanaf 30 juni tot 22 augustus 2025 (van maandag tot en met vrijdag):

Foto: Biarritz (foto: KLM)