KLM breidt haar intercontinentale netwerk uit met nieuwe diensten tussen Amsterdam en San Diego (VS), Georgetown (Guyana) en Hyderabad (India).



Vanaf 8 mei 2025 voert KLM drie wekelijkse directe vluchten uit op de route Amsterdam-San Diego, waarmee dit de 22ste directe KLM-verbinding tussen Amsterdam en Noord-Amerika is. De route Amsterdam-Georgetown wordt vanaf 4 juni 2025 uitgevoerd met twee wekelijkse vluchten, met op de heenreis een korte tussenstop op Sint Maarten. Vanaf 2 september 2025 zijn er drie wekelijkse directe vluchten op de route Amsterdam-Hyderabad, waarmee het de vierde directe verbinding is tussen Amsterdam en India.

De Californische stad San Diego vertegenwoordigt een grote, onbediende markt voor de joint venture van Air France, KLM, Delta en Virgin Atlantic met een gestage groei in het afgelopen decennium. Georgetown is de hoofdstad van Guyana en is eveneens een snelgroeiende markt. Hyderabad is de hoofdstad van de Indiase staat Telangana en staat bekend als de ‘farmaceutische hoofdstad van India’. Met deze nieuwe routes blijft KLM haar aanwezigheid in de wereld versterken, waarbij ze haar klanten meer reismogelijkheden biedt en inspeelt op een groeiende en dynamische markt.

Vluchtschema’s

Amsterdam-San Diego

Vanaf 8 mei 2025 voert KLM drie wekelijkse vluchten uit op dinsdag, donderdag en zondag met de Boeing 787-9. Dit vliegtuig biedt 30 stoelen in World Business Class, 21 stoelen in Premium Comfort Class en 224 stoelen in Economy Class. KL639 vertrekt vanaf Amsterdam Schiphol Airport (AMS) om 9.50 uur en arriveert op San Diego International Airport (SAN) om 12.00 uur lokale tijd. KL640 vertrekt vanaf San Diego International Airport om 13.55 uur lokale tijd en arriveert de volgende dag om 9.15 uur op Amsterdam Schiphol Airport.

Amsterdam-Georgetown

Vanaf 4 juni 2025 voert KLM twee wekelijkse vluchten uit op woensdag en zaterdag met de Airbus 330-200. Dit toestel biedt 18 stoelen in World Business Class en 246 stoelen in Economy Class. KL789 vertrekt vanaf Amsterdam Schiphol Airport om 10.00 uur en arriveert op Sint Maarten (SXM) om 13.00 uur lokale tijd. Vervolgens vertrekt deze vlucht om 14.20 uur lokale tijd vanaf Sint Maarten en arriveert op Cheddi Jagan International Airport (GEO) om 16.35 uur lokale tijd. KL789 vertrekt vanaf Georgetown om 17.55 lokale tijd en arriveert de volgende dag op Amsterdam Schiphol Airport om 9.15 uur.

Amsterdam-Hyderabad

Vanaf 2 september 2025 voert KLM drie wekelijkse vluchten uit op dinsdag, vrijdag en zondag met de Boeing 777-200ER. Dit vliegtuig biedt 35 stoelen in World Business Class, 24 stoelen in Premium Comfort Class en 229 stoelen in Economy Class. KL873 vertrekt vanaf Amsterdam Schiphol Airport om 11.40 uur en arriveert op Rajiv Gandhi International Airport (HYD) om 00.30 uur lokale tijd. KL874 vertrekt vanaf Hyderabad om 2.20 uur lokale tijd en arriveert dezelfde dag op Amsterdam Schiphol Airport om 8.40 uur.

Foto: San Diego, fotocredits: KLM