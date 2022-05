Dries Roelvink: “De gele zwembroek laat ik thuis”

Deel dit artikel

Strak in het pak stapt hij het vliegtuig in. Puur bijgeloof. Aan wintersport doet hij niet, geef hem maar zon, zee en strand met hier en daar een optreden. “Maar de gele zwembroek laat ik thuis”, zegt Dries Roelvink (zanger).

Ga je graag op reis?

“Zeker, maar ik combineer het vaak met werk. Ik ben namelijk nog nooit drie weken op vakantie geweest zonder een optreden te doen.

Waar ga je het liefste naartoe?

“Lastige vraag, maar als ik moet kiezen dan zeg ik Saint-Tropez aan de Côte d’Azur. Aan de haven ligt een zaak waar ik zo nu en dan optreed, een toplocatie waar je uitzicht hebt op de geweldige, grote jachten. Het grappige is dat bijna niemand mij er kent, op een enkele verdwaalde Nederlander na. Ik zing er Engelstalig, zoals covers van Frank Sinatra en Tom Jones. Na afloop komen er weleens mensen naar mij toe om me te complimenteren en te zeggen dat ik iets met zingen moet gaan doen. Haha. Los daarvan vind ik Saint-Tropez een prachtig, schilderachtig dorpje met een leuke kuststrook, maar ook met een fantastisch mooi binnenland. Meestal blijf ik er een dag of tien en treed ik zo’n twee keer op.”

Author Sharon Evers