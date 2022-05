DTS introduceert optiemogelijkheid FTI en Schauinsland

Deel dit artikel

Boekingsplatform Dutch Travel Services (DTS) heeft diverse functionaliteiten toegevoegd naar aanleiding van feedback dat het van haar gebruikers ontving. Zo is het sinds kort mogelijk om bij het boeken van FTI en Schauinsland te kiezen voor een optie.

“Deze nieuwe functionaliteit is tot stand gekomen door de wens en priorisering van gebruikers. Wij vragen gebruikers van DTS om hun ervaringen met ons te delen, want op die manier geven wij hen de mogelijkheid om invloed te hebben op de ontwikkelingen van ons platform”, aldus Sandra van der Wal (Sales Manager Dutch Travel Services). Van der Wal vertelt dat bij het boeken van Corendon er automatisch sprake is van een optie mits er drie weken buiten vertrek wordt geboekt. “Bij de Duitse touroperators werkt het anders, vandaar dat hier een extra ontwikkeling voor nodig was. Na het controleren van de beschikbaarheid prijs zie je of de boeking met optie kan worden gereserveerd.”

Transavia Flexiticket en switchen tussen content

Naast de mogelijkheid om bij het boeken van FTI en Schauinsland te kiezen voor een optie, heeft DTS het mogelijk gemaakt om te kiezen voor Transavia Flexticket waarmee gebruikers flexibiliteit kunnen toevoegen aan een dynamische boeking en is er de mogelijkheid om te switchen tussen de content van verschillende leveranciers.

Directe vluchten en partnerlink-pagina

Eerder werd al de mogelijkheid toegevoegd om te filteren op directe vluchten en voegde het boekingsplatform een partnerlinks-pagina toe. Op de partnerlinks-pagina zijn de linkjes naar de B2B-omgevingen van de verschillende leveranciers te vinden.

Spaaractie

Eind april lanceerde DTS een spaaractie waarbij gebruikers voor iedere boeking die zij via DTS maken 1 punt ontvangen. Per 10 punten ontvangen zij een cadeaubon van Rituals of bol.com. Deze actie loopt van 1 april tot en met 30 juni. Meer informatie is te vinden op de homepage van het platform.

Author Arjen Lutgendorff