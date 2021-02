Duits Verkeersbureau zet in op digitale recovery-strategie

In het kader van haar recovery-strategie voor het incoming-toerisme zet de Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) gericht in op digitale tools die een intensieve communicatie met de klant ondersteunen. De focus ligt daarbij op brand awareness en inspiratie.

Welke vorm de communicatie met de klant ook aanneemt – van empathiecampagnes tijdens de lockdowns in internationale markten via digitale events en workshops voor de reisbranche tot toegespitste productcampagnes – met behulp van conversational interfaces en oplossingen met kunstmatige intelligentie (zoals chatbots), machine learning en predictive analytics worden digitale kansen consequent benut.

Ook in 2021 zullen digitale formats een stevige stempel drukken op de communicatie binnen de internationale reisbranche. Vandaar dat de DZT met alle buitenlandse vertegenwoordigingen meewerkt aan de ITB Berlin NOW, die van 9 tot 12 maart plaatsvindt. Tijdens de internationale toerismebeurs brengt de DZT belangrijke spelers uit alle herkomstmarkten met elkaar in contact, met het doel strategieën en projecten te ontwikkelen om de coronacrisis te boven te komen en de internationale markt in 2021 nieuwe impulsen te geven, en samen een visie voor de toekomst te formuleren. In het kader van haar duurzaamheidsstrategie organiseert de DZT parallel aan de ITB NOW op 12 maart de Dag van het Barrièrevrije Toerisme. Het is de eerste keer in tien jaar tijd dat het evenement virtueel plaatsvindt. Ook de grootste incoming-beurs voor het vakantieland Duitsland, de Germany Travel MartTM (GTM), zal zich vanwege de actuele ontwikkelingen in de coronapandemie en de positieve ervaringen van vorig jaar opnieuw online voltrekken. De virtualGTM vindt dit jaar plaats van 27 tot 29 april.

