EasyJet kijkt met optimisme naar zomer 2022

“We verwachten goede, aanhoudende verbeteringen te leveren met hoge terugkomst van klanten naar het beste netwerk in Europa en veranderingen in de omzetcapaciteit”, aldus de Britse airline.

Johan Lundgren, CEO van easyJet: “EasyJet heeft zijn verliezen jaar op jaar verminderd, in lijn met de marktverwachtingen. De opgekropte vraag naar reizen en de opheffing van de reisbeperkingen zorgden samen voor een sterk en aanhoudend herstel, dat verder verbeterd is door acties die wij zelf hebben genomen. Deze houden onder andere in: de radicale herverdeling van vliegtuigen binnen ons netwerk, waardoor meer dan 1,5 miljoen stoelen naar de best presterende markten zijn verplaatst, en de stapsgewijze verandering in de aanvullende producten die we aanbieden, die voor hogere inkomsten zorgen. Beide hebben bijgedragen aan de stijging van de totale opbrengst met 9% ten opzichte van dezelfde periode in FY19. Dit alles werpt niet alleen nu vruchten af, maar biedt ook betere vooruitzichten voor de toekomst, naarmate nog meer passagiers vluchten boeken.”

“We hebben de luchtvaartmaatschappij tijdens de pandemie getransformeerd, waardoor we er met hernieuwde kracht uit zijn gekomen, ondersteund door een product, netwerk en service die klanten echt waarderen.”

“Sinds Pasen hebben dagelijks tot wel een kwart miljoen klanten met ons gevlogen op ongeveer 1.600 vluchten per dag. In de tweede helft van het jaar zal de vrijetijds- en binnenlandse capaciteit boven het niveau van 2019 liggen. Het is goed gedocumenteerd dat de sector een aantal operationele problemen ondervindt, dus zoals verwacht zijn we absoluut gefocust geweest op het nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat we onze operationele veerkracht voor deze zomer hebben versterkt. Op die manier kunnen we een goede, betrouwbare operatie aan onze klanten leveren. We verwachten 90% van FY19-capaciteit in het derde kwartaal te vliegen en we hebben momenteel capaciteit te koop van ongeveer 97% van de FY19-vluchten in het vierde kwartaal. Daarnaast ligt easyJet Holidays in het VK nu op schema om meer dan 1,1 miljoen klanten tijdens dit boekjaar te vervoeren.”

“En dus, nu we terugkeren naar een meer normaal zomerseizoen, zijn we klaar om de vraag op te vangen met het beste netwerk in Europa. We hebben vertrouwen in onze plannen voor de zomer, waarmee we in de buurt van de vliegniveaus van 2019 zullen komen. We kijken ernaar uit om te blijven concurreren vanuit onze eigen kracht en als winnaar in het herstel van de Europese luchtvaart na de pandemie.”

easyJet is doorgegaan met het toewijzen van vliegtuigen aan de markten waar we de vraag op zijn sterkst zien. In de tweede helft van het jaar hebben vrijetijd en binnenlandse routes zich volledig hersteld met een capaciteit van respectievelijk 113% en 104% van FY19 niveaus, terwijl het zakelijke en stadsverkeer zich blijft herstellen met een vraag die momenteel onder FY19 niveaus ligt. Bovendien leveren de maatregelen die we hebben genomen om ons aanbod van aanvullende diensten te transformeren, aanzienlijke extra inkomsten op zonder onze ticketinkomsten te kannibaliseren.

De luchtvaartsector heeft recent te maken gehad met operationele druk, die easyJet vooral heeft getroffen tot begin april. easyJet heeft maatregelen genomen om deze druk te compenseren, waaronder; proactief beheer van de dienstregeling, het beperken van annuleringen door het verwijderen van stoelen, het stimuleren van werving, en het verbeteren van de ID-verwerking. Desondanks blijven de boekingen sterk omdat we de vraag, na de impact van de omikron-variant, hebben zien terugkeren met het opheffen van reisbeperkingen. Hierdoor kunnen we in een meer genormaliseerde omgeving opereren. Boekingspatronen zijn korter gebleven dan vóór de pandemie, maar in de laatste 10 weken lagen de boekingen consistent boven de niveaus in dezelfde periode van 2019. easyJet Holidays blijft zich uitbouwen als de snelst groeiende vakantiemaatschappij van het Verenigd Koninkrijk. De organisatie blijft op schema om 1,1 miljoen passagiers te vervoeren in FY22, waarbij meer dan 70% van het programma al is verkocht.

