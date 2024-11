Düsseldorf Airport is een airline rijker: vanaf het voorjaar van 2025 vliegt easyJet vanaf de Duitse luchthaven naar Londen-Gatwick, Edinburgh en Nice.



“Dit is een geweldige opsteker voor Düsseldorf en onze luchthaven,” zegt Lars Redeligx, voorzitter van de directie van Flughafen Düsseldorf GmbH. “Ondanks de huidige moeilijke wettelijke voorwaarden voor de luchtvaart in Duitsland heeft een van Europa’s grootste luchtvaartmaatschappijen voor onze luchthaven gekozen. En mede door het grote potentieel in Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse markt. easyJet verrijkt het aanbod voor onze Nederlandse klanten en biedt een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

Overzicht van de nieuwe easyJet-routes:

– Vanaf 30 maart 2025: Düsseldorf – Londen-Gatwick, tot drie keer per week (ma, vr, zo)

– Vanaf 2 mei 2025: Düsseldorf – Edinburgh, tot twee keer per week (di, vr)

– Vanaf 24 juni 2025: Düsseldorf – Nice, tot vier keer per week (di, do, vr, zo)