easyJet breidt dit najaar haar netwerk vanaf Schiphol uit. De luchtvaartmaatschappij voegt vier nieuwe bestemmingen toe.

De bestemmingen Madeira (FNC), Larnaca (LCA), Tromsø (TOS) en Pristina (PRN) worden aan het netwerk toegevoegd. Vanaf 11 juni start de verkoop van de tickets voor alle nieuwe routes, welke in het najaar operationeel zullen zijn. Met de toevoeging van deze bestemmingen brengt easyJet het totale aantal bestemmingen vanaf Schiphol op 39.

Uitbreiding

Daarnaast brengt easyJet een aantal vernieuwingen aan in het bestaande aanbod vanaf Schiphol, om passagiers een breed scala aan opties te bieden deze winter. Waaronder meer vluchten naar Rovaniemi in Fins lapland, extra vluchten naar populaire winterzon bestemmingen zoals Malaga en Tenerife, en de introductie van vluchten naar Palma de Mallorca en Palermo, bestemmingen die voorheen alleen in het zomerseizoen werden aangeboden. De uitbreiding van deze routes biedt reizigers meer keuze en gemak, terwijl touroperators kunnen profiteren van een breed scala aan aantrekkelijke bestemmingen.

Vliegschema

Vanaf 27 oktober is het twee keer per week, op woensdag en zondag, door het gehele jaar heen mogelijk van Amsterdam naar Larnaca te vliegen.

te vliegen. Vanaf 5 november is het twee keer per week, op dinsdag en zaterdag, door het gehele jaar heen mogelijk van Amsterdam naar Madeira te vliegen.

te vliegen. Vanaf 15 december is het twee keer per week, op woensdag en zondag, mogelijk van Amsterdam naar Tromsø te vliegen. Deze vlucht zal operationeel zijn in het gehele winterseizoen.

te vliegen. Deze vlucht zal operationeel zijn in het gehele winterseizoen. Vanaf 28 oktober is het twee keer per week, op maandag en donderdag, mogelijk van Amsterdam naar Pristina te vliegen. Deze vlucht zal operationeel zijn in het gehele winterseizoen.

Mooie toevoeging

“Met de toevoeging van deze nieuwe bestemmingen aan ons groeiende netwerk vanaf Schiphol, bieden we reizigers vanuit Nederland het hele jaar door nog meer mogelijkheden voor zonvakanties maar ook voor unieke winterse taferelen. De nieuwe routes zijn een mooie toevoeging aan ons aanbod waarmee we reizigers willen verrassen met diverse mogelijkheden om Europa nog verder te ontdekken. Zowel in de winter- als de zomermaanden”, aldus William Vet (Country Manager easyJet Nederland).