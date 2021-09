easyJet wil samenwerking industrie en overheid voor emissievrije vluchten

Deel dit artikel











EasyJet roept vandaag de industrie en overheden op om nauw samen te werken om de uitstootvrije technologie te ontwikkelen die nodig is om de luchtvaartindustrie te transformeren.

Tijdens de Airbus-top die vandaag plaatsvindt in Toulouse zal Johan Lundgren, CEO van easyJet, verklaren dat de visie van emissievrij vliegen alleen realiteit kan worden door gecoördineerde actie op een paar belangrijke gebieden.

Ten eerste moeten regeringen de ontwikkeling van waterstofvoorzieningen en infrastructuur op luchthavens steunen. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in duurzame energie om de productie van groene waterstof voor de luchtvaart te stimuleren. Ten tweede moeten regeringen niet alleen financiële stimuleringsmaatregelen nemen om de ontwikkeling en schaalvergroting van emissievrije technologie te ondersteunen, maar ook de middelen die via luchtvaartbelastingen worden geheven in het vereiste onderzoek en ontwikkeling hiervan steken. Ten derde moeten luchtvaartmaatschappijen die ervoor kiezen om nieuwe technologie in een vroeg stadium toe te passen worden gestimuleerd door een verlaging van de luchtruim- en luchthavengelden. Bovendien moeten zij belastingvrijstelling krijgen als zij met emissievrije vliegtuigen vliegen en voorrang krijgen bij het verkrijgen van slots op luchthavens.

Tot slot is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het juiste kader wordt opgezet om de wijdverspreide invoering van emissievrije vliegtuigen te garanderen waar mogelijk, zoals op korte-afstandsroutes. easyJet zal in de tussentijd duurzame biobrandstoffen (SAFs) gebruiken, maar het bedrijf gelooft dat uitstootvrije vliegtuigen de meest duurzame oplossing op de lange termijn zijn voor een luchtvaartmaatschappij die voornamelijk binnen Europa vliegt. EasyJet werkt sinds 2019 samen met Airbus om de ontwikkeling van een waterstof-aangedreven, commercieel vliegtuig tegen 2035 te ondersteunen. easyJet’s rol is onder andere om het perspectief van een commerciële luchtvaartmaatschappij te bieden in de ontwikkeling van nieuwe, uitstootvrije aandrijftechnologieën voor passagiersvliegtuigen.

Johan Lundgren, CEO van easyJet: “Dit is een enerverende tijd voor de sector, nu emissievrije vluchten binnen ons bereik komen. Waterstof en elektrisch aangedreven vliegtuigen vliegen al en bedrijven zoals Airbus zijn toegewijd aan het opschalen van deze technologie voor commerciële vluchten. Zij willen deze technologie in het volgende decennium op de markt brengen. We moeten dus allemaal bijdragen om ervoor te zorgen dat de infrastructuur op luchthavens en in het luchtruim klaar is voor deze nieuwe toestellen. De sector kan dit echter niet alleen. We hebben overheden nodig om de industrie te helpen hun ambitieuze doelen voor uitstootvermindering te halen, zowel met financiële ondersteuning, regelgeving voor groene technologieën, als investeringen in emissievrije vliegtuigen. We zijn er klaar voor om met onze partners en de bredere industrie samen te werken om een duurzamere toekomst voor de industrie te realiseren. Luchtvaart verbindt mensen, helpt met het herenigen van vrienden en familie, biedt de mogelijkheid om andere culturen te ervaren en brengt economische welvaart. We moeten ons van een duurzame toekomst van luchtvaart verzekeren, voor de mens en de planeet.”

Guillaume Faury, CEO van Airbus: “Het pionieren van duurzame lucht- en ruimtevaart is een collectieve onderneming. Het is geweldig om te zien dat zoveel partners en klanten deze week bij ons zijn voor onze allereerste Airbus-top, nu we de innovaties onderzoeken die onze industrie kunnen transformeren en partners in de hele sector samenbrengen om duurzame lucht- en ruimtevaart te realiseren. Ik kan de oproep van easyJet voor een sterke samenwerking tussen de industrie en overheden alleen maar toejuichen nu we ons gezamenlijke pad naar netto-nul uitstippelen. Als een vroege partner op onze reis naar commerciële vliegtuigen op waterstof, speelt easyJet een actieve rol bij het vormgeven van de toekomst van vliegen en we zijn toegewijd aan onze voortdurende samenwerking op dit gebied.”

easyJet is toegewijd om het EU doel van netto-nul uitstoot in 2050 te halen. Het verduurzamen van vliegen is al lang een prioriteit van easyJet. Het is de eerste en enige grote Europese luchtvaartmaatschappij die de uitstoot van de gebruikte brandstof compenseert voor al zijn passagiers. Daarnaast werkt het bedrijf proactief samen met leiders in de industrie, zoals Airbus, om te pleiten voor uitstootvrije technologieën voor de passagiersvliegtuigen voor de toekomst. De luchtvaartmaatschappij vliegt met Airbus NEO vliegtuigen, die 15% brandstof-efficiënter zijn dan de vliegtuigen die zij vervangen, en blijft deze vliegtuigen aan de vloot toevoegen, waardoor deze een van de jongste en brandstof-efficiëntste is in Europa.

easyJet streeft ook in zijn dagelijkse operatie voortdurend naar een lager brandstofverbruik, door te taxiën met een motor bij vertrek en aankomst en het gebruik van geavanceerde weerinformatie om de navigatieprestaties te verbeteren. Dankzij deze inspanningen heeft easyJet zijn CO2 uitstoot per passagierskilometer sinds 2000 met meer dan een derde verminderd.

Naast CO2 richt easyJet zich ook op het verminderen van plastic – in 2020 werden meer dan 27 miljoen plastic items voor eenmalig gebruik bespaard – en het verminderen van afval binnen de bredere operatie en de toeleveringsketen. Zo heeft de luchtvaartmaatschappij onlangs ook nieuwe uniformen voor de bemanning geïntroduceerd, gemaakt van gerecyclede plastic flessen. Elk uniform bestaat uit vijfenveertig flessen, waardoor in de komende vijf jaar kan worden voorkomen dat 2,7 miljoen plastic flessen op de vuilnisbelt of in zee belanden. De kleding is gemaakt van een hightech materiaal dat wordt gemaakt met behulp van hernieuwbare energiebronnen en een 75% lagere koolstofvoetafdruk heeft dan traditioneel polyester.

In aanvulling op de acties die easyJet al neemt, zal dus het volgende nodig zijn van overheden om uitstootvrij vliegen de realiteit te maken:

Investeringen in en ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe technologie:

Ondersteuning voor de ontwikkeling van uitstootvrije vliegtuigen (ervoor zorgen dat de huidige focus op SAFs niet ten koste gaat van uitstootvrije technologie)

Opbrengsten van de luchtvaartbelastingen moeten worden gebruikt om onderzoek naar waterstoftechnologie te financieren

Ondersteuning voor de ontwikkeling van waterstofvoorzieningen en infrastructuur op luchthavens

Het investeren in duurzame energie (windenergie, zonne-energie, etc.) om de productie van groene waterstof voor de luchtvaart te steunen

Ervoor zorgen dat er stimulansen zijn om de nieuwe technologie in de toekomst in gebruik te nemen. Zorg voor financiële stimulansen om de ontwikkeling en groei van uitstootvrije technologie te ondersteunen:

Belastingvoordelen voor emissievrije vliegtuigen

Luchtruimheffingen moeten worden gemoduleerd om vroege gebruikers van waterstofvliegtuigen aan te moedigen

Slotprioriteit – luchtvaartmaatschappijen die met waterstofvliegtuigen vliegen zouden prioriteit moeten krijgen voor gewilde slots op de belangrijkste luchthavens

Kostenvermindering op luchthavengelden voor uitstootvrije vliegtuigen

En ondertussen:

Het is cruciaal dat de Europese Commissie en nationale overheden hun doelstellingen voor de Single European Sky verwezenlijken. Doordat luchtvaartmaatschappijen directere routes vliegen kan de uitstoot van de Europese luchtvaart met tot 11% worden verminderd

Compensatiemaatregelen zouden formeel erkend moeten worden – als een tussentijdse stap totdat nieuwe technologieën volledig beschikbaar zijn – dit is een stap waar elke maatschappij vandaag mee kan beginnen

Tot slot moeten alle luchtvaartmaatschappijen meedoen aan het verminderen van hun uitstoot, niet alleen maatschappijen die op korte afstanden vliegen. Dat betekent dat langeafstandsvluchten moeten mee gaan doen aan wetgeving zoals het Emissions Trading System (ETS), de voorgestelde kerosinebelasting van de EU, en biobrandstof bijmengverplichtingen. Gelijke behandeling is noodzakelijk, en we moeten zorgen dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan het verminderen van de impact van de luchtvaart, vooral de langeafstandsvluchten die verantwoordelijk zijn voor de meeste uitstoot.*

Author Sharon Evers

