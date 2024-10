Els Heijne begon haar carrière bijna 30 jaar geleden op een reisbureau en sinds een aantal jaren zet ze haar ervaring en kennis in als zelfstandig reisadviseur bij The Travel Club.

Het was haar schoonvader die haar besmette met het vaarvirus. “De stap naar cruisen was vanaf daar eigenlijk maar klein. Cruisen is een geweldige ervaring en die gun ik iedereen”, laat Els weten.

MSC Cruises

“Elke dag op een andere bestemming zonder je koffer uit te pakken, hoe fantastisch is dat. De ene keer doe je zes steden in een week, een andere keer zes eilanden. Het is uiteraard ook mogelijk om een combinatie te maken. Ga je voor de eerste keer op cruise, dan raad ik MSC Cruises aan. Een rederij die in de basis voor ieder wat wils biedt, met zelfs een mogelijkheid tot de MSC Yacht Club. Aan boord hangt een echte cruisesfeer, mede door de inrichting. Maar er is ook veel keuze uit verschillende type schepen. De grote schepen bieden vaak veel wat betreft entertainment, sport en restaurants. De kleinere schepen zijn vaak knusser, en wellicht niet onbelangrijk, overzichtelijker.

Alaska

Klanten overhalen is volgens Els niet nodig. “Bij mij komt in ieder gesprek met potentiële klanten een cruise voorbij en met mijn ervaring kan ik vrijwel elke vraag beantwoorden. Repeaters adviseer ik altijd om de cruise te kiezen op basis van de route en niet het schip, voor mij de beste volgorde. Als je de route leidend laat zijn, kom je op plekken die je graag witl zien. Niet iedere rederij komt op de bestemming waar jij graag heen wilt. Alaska stond al lang boven aan mijn bucketlist en daar is het in juni van gekomen. Wat een beleving, echt een once in a lifetime-ervaring. De Holland America Line is gespecialiseerd in Alaska en dat merk je aan alles. Glacier Bay met lokale gidsen aan boord die uitleg geven over de natuur en wildlife. Orka’s langs het schip, walvissen in grote getale en varen langs gletsjers is een zeer bijzonder ervaring.”

Onvergetelijke ervaring

Zelf zou Els nog eens een cruise willen maken in het Verre Oosten, waaronder Vietnam en Indonesië. “Ook een mooie manier om zonder de koffer uit te pakken de bestemming te leren kennen. Vorig jaar heb ik met een Costa-schip een ronde om Groot-Brittannië gemaakt en iedere avond in de koffiebar stonden onze espresso’s al klaar. Het personeel op de schepen maakt de cruise tot een onvergetelijke ervaring. Collega’s die het verkopen van een cruise lastig vinden zou ik aanraden om zelf een cruise te maken, dan kan je je klant ook goed voorlichten wat ze kunnen verwachten. Alle rederijen kennen is ondoenlijk, net zoals alle bestemmingen op de wereld persoonlijk kennen onmogelijk is.”