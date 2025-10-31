Corendon heeft in de haven van IJmuiden het startsein gegeven voor zijn eerste Caribische cruise. Het schip vertrekt richting Curaçao en markeert de aftrap van het cruise-winterprogramma waarin Corendon cruises aanbiedt met vertrek en aankomst op Curaçao.

Het officiële moment vond plaats in aanwezigheid van Corendon-oprichter Atilay Uslu en Jeroen Verwoort, wethouder havens van de gemeente Velsen. Atilay Uslu: “De afvaart vanuit IJmuiden is een bijzonder moment. Het is de aftrap van een volledig winterseizoen waarin we cruises aanbieden vanuit Curaçao. Dankzij de samenwerking met de Britse rederij Ambassador Cruise Line zijn er voor het eerst in jaren weer cruises mogelijk die vertrekken en aankomen op Curaçao. Daarmee bieden we onze gasten een unieke manier om de Cariben te ontdekken.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Unieke ervaring

“Deze cruises bieden Nederlandse vakantiegangers een geweldige kans om meerdere Caribische eilanden te ontdekken. Vanuit het eiland Curaçao is er al jarenlang het verzoek om een cruise met vertrek vanaf het eiland en we zijn trots dat we dit nu kunnen realiseren. De combinatie van een cruise en een verblijf op Curaçao maakt dit een unieke ervaring”, aldus Uslu bij de bekendmaking van de Caribische cruises die Corendon gaat aanbieden. “Met in totaal tien afvaarten is er een ruime keuze voor liefhebbers van tropische winterzonvakanties.”

Culinair Caribisch tintje

Ook culinair krijgt de cruise een Caribisch tintje. Restaurant Mondi, bekend om zijn moderne Caribische keuken, verzorgt gerechten aan boord. Mondi heeft vestigingen in Corendon-hotels in Amsterdam, Badhoevedorp en Curaçao en levert tevens maaltijden op vluchten tussen Amsterdam, Bonaire en Curaçao. Daarmee is Mondi de eerste keten die haar menu aanbiedt op land, ter zee en in de lucht.

Eénmalige afvaart

De afvaart vanuit IJmuiden is een eenmalige overtocht van ruim twintig dagen naar Curaçao, met tussenstops in Lissabon, de Azoren en diverse Caribische eilanden. Na aankomst in Willemstad start het schip met cruises vanuit Curaçao naar verschillende bestemmingen in het Caribisch gebied.