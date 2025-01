Vanaf november 2025 gaat de Corendon Group cruises aanbieden in het Caribisch gebied met vertrek vanaf Curaçao. Samen met de Britse rederij Ambassador Cruise Line biedt de reisorganisatie een reeks volledig verzorgde cruisepakketten aan met de eerste afvaart op 19 november 2025 en de laatste vertrekdatum op 21 februari 2026. Volgens Corendon is dit is enige cruise met vertrek vanaf Curaçao en komt tegemoet aan een langgekoesterde wens vanuit het eiland Curaçao zelf.

Corendon-oprichter Atilay Uslu maakte bekend dat de cruises op woensdag en zaterdag vertrekken en langs eilanden, zoals Guadeloupe, Barbados, St. Kitts, St. Lucia, Aruba en Bonaire varen. Het cruiseschip, de Renaissance, is recentelijk volledig gerenoveerd en biedt comfortabele hutten en een ontspannen sfeer. Bovendien is er altijd een eigen Nederlandssprekende reisleiding aan boord, zodat reizigers in hun eigen taal geholpen worden. “Deze cruises bieden Nederlandse vakantiegangers een geweldige kans om meerdere Caribische eilanden te ontdekken. Vanuit het eiland Curaçao is er al jarenlang het verzoek om een cruise met vertrek vanaf het eiland en we zijn trots dat we dit nu kunnen realiseren. De combinatie van een cruise en een verblijf op Curaçao maakt dit een unieke ervaring. Met in totaal tien afvaarten is er een ruime keuze voor liefhebbers van tropische winterzonvakanties.”

Meerdere cruisepakketten

Reizigers stappen aan boord voor een reis van 10 tot 11 nachten. Eventueel verlengd met een strandvakantie met verblijf in een drie-, vier- of vijfsterrenhotel op Curaçao. De cruise is volledig verzorgd op basis van volpension en inclusief fooien en havengelden. Dit maakt het een zorgeloze manier om meerdere Caribische eilanden te ontdekken. De prijs voor een binnenhut begint vanaf 999 euro voor wie de voorkeur geeft aan alleen de cruise. Voor hutten met een balkon of terras geldt een toeslag. De cruise boeken inclusief vliegticket en transfers is ook mogelijk. Boeken kan via de websites corendon.nl, stipreizen.nl of bij de reisagent.