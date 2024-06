De organisatie van het jaarlijkse ANVR-congres, dat dit jaar in Oman plaatsvindt, heeft de eerste spreker bekendgemaakt.

“Wij hebben niemand minder dan Nienke Bloem, bekend als internationaal Customer Experience (CX) spreker in de blauwe jurk, bereid gevonden te komen spreken”, aldus de ANVR. Bloem is een internationaal gerenommeerde spreker op het gebied van Customer Experience (CX) en bekend om haar inspirerende presentaties over ‘best practices’ en bewezen methodologieën in Customer Experience.

Bloem heeft twee boeken geschreven, waaronder de Nederlandse bestseller ‘CX TravelGuide’ en ‘CX is a Pilgrimage’. Daarnaast host ze de podcast ‘CX Leadership Talks’ en heeft ze een populair YouTube-kanaal. Bloem is gastdocent aan Nyenrode en internationaal geaccrediteerd door de CXPA.

Hanita van der Meer, Marketing en Communicatiespecialist bij ANVR, zegt: “Nienke spreekt regelmatig in de reisbranche en haar keynote is speciaal afgestemd op onze leden. Verwacht een presentatie die je aan het denken zet, activeert en vooral inspireert om met CX aan de slag te gaan.”

Het ANVR-Congres biedt deelnemers dit jaar een unieke kans om inzichten te verwerven over hoe klant- en bedrijfswaarde gecreëerd kunnen worden door middel van effectieve Customer Experience Management. Inschrijven kan via anvrcongres2024.nl.

Foto ter illustratie. ©Birol Bali / Shutterstock.com.