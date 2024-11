De eerste TUI fly-vlucht vanaf Schiphol Airport naar Zanzibar en Mombassa is gisteravond vertrokken. Vanaf deze winter voert de luchtvaartmaatschappij twee keer per week deze combinatievlucht uit vanaf Schiphol.

Manfred Lahey (Head of Product & Business Development bij TUI): “We zijn verheugd dat we na zes jaar weer zelf op beide bestemmingen gaan vliegen. Zanzibar is de laatste tijd naar een ongekend grote populariteit gegroeid. En we verwachten dat die vraag blijft aanhouden. Om zeker te stellen dat er een passend aanbod blijft voor die vraag, gaan we vanaf deze winter deze combinatievlucht met onze eigen Boeing 787 Dreamliner vliegen.”

Zanzibar

Zanzibar is de afgelopen jaren uitgeroeid tot een reizigerslieveling en heeft een enorme groei doorgemaakt. “Het is niet alleen het eiland zelf met de combinatie van oogverblindende stranden, de historie en cultuur van Stone Town en de verwelkomende bevolking. Ook het kleine tijdsverschil van twee uur, maakt een reis naar Zanzibar aantrekkelijk. De grote bonus is de nabijheid van de uitgestrekte wildparken op het vasteland van Tanzania. Je kunt een strandverblijf combineren met een safari van één of meer dagen, je bent er al binnen een half uur vliegen. TUI biedt er ook eigen accommodaties zoals RIU Jambo, RIU Palace Zanzibar, TUI Blue Bahari Zanzibar en The Mora”, aldus TUI.

Kenia

Kenia is al jarenlang een topper op de lijst van strand- en safarivakanties. “Kenia telt maar liefst 48 wildparken en biedt alle mogelijkheden voor een geweldige safaribeleving, of je nu kuddes olifanten wilt zien grazen aan de voet van de Kilimanjaro, of leeuwen wilt spotten bij Simba Hills. In Kenia biedt TUI een ruime keuze aan hotels, van drie sterren budget hotel tot vijf sterren de luxe. Er zijn diverse combinaties te maken tussen korte en langere safari’s en hotelverblijf aan het strand bij Diani Beach.”

Foto: Joost Koning, Airline Partnerships Manager Schiphol (li) trakteert samen met Wilco Sweijen, Airline Partnerships Director (re) de TUI delegatie – Robbert Gijsbertse, Accountable Manager TUI fly Nederland, Dieter Bruneel, Director Ground Operations België en Nederland en cabin crew- op taart ter gelegenheid van de eerste TUI fly vlucht naar Zanzibar en Mombassa.