Bouwbedrijf Heijmans en Eindhoven Airport hebben de aannemingsovereenkomst voor de bouw van de uitbreiding van de terminal getekend.

De uitbreiding biedt extra ruimte, comfort en beleving. Het bouwproject levert dan ook een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de luchthaven. Tijdens het officiële moment ‘start bouw’ overhandigde Roel Hellemons (CEO van Eindhoven Airport) symbolisch de sleutel van het bouwterrein aan Ton Hillen (CEO van Heijmans).

2027

Het bouwproject start met de bouw van de bagagekelder. Over ongeveer een jaar (november 2025) wordt gestart met de bouw van de entreehal. Het hoogste punt van de terminal wordt naar verwachting bereikt in vierde kwartaal 2025. De oplevering van de totale uitbreiding staat gepland voor juli 2027. Het luchthavenproces loopt tijdens vrijwel de gehele bouwperiode door. Vanaf februari 2027 zijn er gedurende ruim vijf maanden geen vliegverkeer en passagiers omdat dan grootschalige werkzaamheden aan de start- en landingsbaan plaatsvinden.

“In de uitbreiding zijn de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwerkt. Een deel van het dak wordt voorzien van sedumbeplanting. Dit draagt bij aan wateropvang en isolatie van de terminal. In de kelder komt een waterbassin waar het hemelwater wordt opgevangen. Dat water wordt gebruikt voor de toiletten in de uitbreiding. De uitbreiding van de terminal is volledig gasloos. Er wordt voor het verwarmen en koelen van de terminal straks gebruik gemaakt van twee warmte-koude-opslaginstallaties. Een daarvan wordt aangelegd in de uitbreiding van de terminal. Op het dak van de uitbreiding van de terminal komen bijna 1.100 zonnepanelen. Daarmee wordt straks jaarlijks ongeveer 363.500 kilowattuur energie opgewekt, dat is circa 40% van het energieverbruik in het nieuwe gedeelte van de terminal”, laat de luchthaven weten.

Huidige terminal te klein

Eindhoven Airport breidt de terminal uit omdat de huidige terminal te klein is voor het huidige aantal passagiers. De terminal is destijds gebouwd voor maximaal 5 miljoen passagiers. In 2023 maakten zo’n 6,8 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven. Ook dit jaar verwacht de luchthaven een passagiersaantal op dit niveau. Na de veiligheidscontrole komt er ruim 10.000 vierkante meter bij, voor de veiligheidscontrole is dat zo’n 2000 vierkante meter. Met de uitbreiding komt er meer ruimte voor de luchthavenprocessen en services. Er komen meer gates en meer ruimte voor horeca. Verder worden een game room, een quiet room en een grotere kids area toegevoegd. Ook worden het non-Schengengebied en de aankomsthal vergroot. Daarnaast wordt een bagagekelder gebouwd.