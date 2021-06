Elbers (KLM), Benschop (Schiphol), Oostdam (ANVR) en Walsh (IATA) over openen van de grenzen

BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands), die het webinar ‘Cleared for take-off, a safe restart of travel’ organiseert, nodigt alle ANVR-leden uit om dit webinar livestream te volgen op 16 juni. Schrijf je nu in en volg het gesprek met Dick Benschop (President & CEO of Royal Schiphol Group), Pieter Elbers (President and CEO of KLM), Frank Oostdam (voorzitter ANVR) en Willie Walsh (Director General of IATA) over het weer openen van de grenzen.

Voor welke uitdagingen staat de reis- en luchtvaartbranche als we weer mogen reizen? Wat komt er allemaal bij kijken en welke stappen moeten er worden gezet, zodat de reisbranche weer volledig kan opstarten?

Naast de genoemde sprekers, die erover in gesprek gaan met BARIN-voorzitter Marnix Fruitema en elkaar, zal McKinsey & Company tijdens het webinar reisvooruitzichten, voorspellingen en perspectieven geven.

BARIN nodigt reisprofessionals uit voor dit webinar dat op woensdag 16 juni van 16.00 – 17.15 uur wordt gehouden. Wil je het programma lezen en je inschrijven? Doe dat via de speciale BARIN-pagina (R.S.V.P.) .

