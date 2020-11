Elbers: “KLM klaar om miljarden vaccins te vervoeren”

“Het zicht op de komst van een Covid-19 vaccin is heel goed nieuws. Het brengt tegelijk een nieuwe uitdaging met zich mee, het snel en veilig wereldwijd vervoeren van miljarden vaccins. Daar zijn wij klaar voor en dat is te danken aan collega’s en partners die hier gezamenlijk hard aan hebben gewerkt”, aldus Pieter Elbers (president-directeur KLM).

“Eerder mocht KLM al bijdragen aan de luchtbrug voor een goederenstroom van circa 90 miljoen mondkapjes, beschermende kleding en beademingsapparatuur. Nu gaan we het vaccin veilig en snel naar Nederland en de rest van de wereld brengen. Ik ben er trots op dat onze Cargo collega’s deze complexe en verantwoordelijke taak gaan uitvoeren.”

15 miljard

Vanaf maart dit jaar zet de cargodivisie van Air France KLM alles op alles om haar wereldwijde luchtvrachtnetwerk in stand te houden als onderdeel van vitale vrachtstromen. Zo konden en kunnen zorginstellingen en particulieren tijdens de COVID-19 pandemie beschikken over medicijnen, medische apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen en andere kritieke producten. De verwachting is dat er wereldwijd ongeveer 15 miljard vaccins moeten worden verspreid. Veel van deze zullen bij zeer lage temperaturen moeten worden vervoerd. Het Pfizer-vaccin bijvoorbeeld moet diepgevroren worden bewaard (bij -70°C). Andere vaccins moeten worden gedistribueerd bij een constante temperatuur tussen +2 en +8°C graden Celsius. AFKLMP Cargo heeft hiervoor met haar partners logistieke oplossingen bedacht om de kwaliteit van de vaccins in de hele distributieketen te kunnen waarborgen en is er klaar voor.

