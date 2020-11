Elbers (KLM): “Vaccins positief voor reissector, maar te vroeg om te zeggen of het verplicht wordt bij KLM”

“Het feit dat er vaccins beschikbaar zijn in de nabije toekomst is een erg positief signaal voor de reissector, het zal zeker helpen om het vertrouwen in reizen te herstellen. Het is nu echter nog te vroeg om te zeggen of het hebben van een vaccin verplicht gaat worden voor onze reizigers”, aldus KLM CEO Pieter Elbers in gesprek met Bloomberg, die eveneens liet weten dat sneltesten nog vóór de vaccins ontzettend belangrijk gaat worden.

Gisteren liet Alan Joyce, CEO van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas, weten dat alleen gevaccineerde reizigers straks worden toegelaten op internationale vluchten.

Op de vraag of er haast geboden is met de sneltesten, of Elbers ze wil vóór de vaccins beschikbaar zijn, laat de KLM-baas weten: “Absoluut. Ik denk dat de sneltesten die nu op enkele luchthavens worden geïntroduceerd, waar wij ook met Schiphol aan werken om het hier beschikbaar te hebben, ontzettend belangrijk zijn bij het herstellen van het vertrouwen bij reizigers. Voordat iedereen kan beschikken over vaccins, wat wel even kan gaan duren, is sneltesten absoluut noodzakelijk.”

“Het is begrijpelijk dat ieder land zijn eigen regels heeft tijdens deze pandemie, maar met het herstarten van de luchtvaart moeten we wereldwijd dezelfde regels gaan aanhouden. De thuisquarantaine-regels zijn erg slecht voor de industrie en voor individuen, dus als sneltesten kunnen voorkomen dat mensen in thuisquarantaine moeten, dan zou dat een stap voorwaarts zijn voor de industrie en voor onze reizigers.”

Elbers liet weten de toekomst iets positiever in te zien dan Bill Gates, die onlangs voorspelde dat business travel na de pandemie voor 50% zou verdampen. Op de vraag of Elbers een zelfde inkrimping ziet voor de business class van KLM laat hij weten: “Wij merken in alles dat zakenreizigers weer op reis willen, klanten willen ontmoeten. Er zal wel bewuster worden gereisd. Het is dan ook ontzettend belangrijker dat wanneer we weer gaan reizen, dat we er als industrie voor zorgen dat we het nóg beter doen dan voorheen. Betere hygiëne, betere service, betere flexibiliteit, beter wat betreft duurzaamheid, enzovoorts.”

Elbers laat bij Bloomberg weten dat het voor zowel KLM als Air France belangrijk is geweest dat de overheden van Nederland en Frankrijk snel zijn bijgesprongen waarmee deze zekerheid creëerde. “Er gaat een moment komen, en ik kan en wil niet speculeren wanneer dat zal zijn, dat er extra geld nodig is.” Elbers laat zich erg positief uit over beide regeringen. “Iedere regering heeft te maken met z’n eigen regels. Het belangrijkste is dat beide regeringen ons grote hulp bieden om ons door de pandemie te vechten en dat we een positieve toekomst tegemoet kunnen gaan. De manier waarop ze dat doen ziet er van buitenaf misschien anders uit, maar uiteindelijk komt de hulp overeen met elkaar en laat het zien hoe belangrijk beide regeringen de airlines vinden voor hun economie.”

