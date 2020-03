Elbers (KLM): “We hebben een oorlogskas waar we even mee vooruit kunnen”

“Het is lang geleden dat ik zo slecht ben wakker geworden als vanochtend”, zo liet Pieter Elbers (CEO KLM) weten aan Eva Jinek. Op de vraag of KLM het gaat overleven, liet hij weten: “We hebben we een oorlogskas waar we even mee vooruit kunnen.”

Op de vraag hoe het bericht tot hem kwam, liet Elbers weten: “Amerika is voor ons een belangrijke markt en er werken dan ook veel mensen van ons in Amerika. Die berichten zijn doorgekomen in onze nacht en daardoor zijn wij er dag en nacht mee bezig.”

“Wij hebben een ontwikkeling gezien die steeds een stapje verder is gegaan en wij hebben ons daar steeds op aangepast. Achteraf gezien hadden we veel eerder stappen moeten nemen, maar dat is achteraf praten”, aldus Elbers. “We hebben allerlei scenario’s, maar dat het zo snel en zo drastisch geïmplementeerd zou worden was geen scenario waar we op dat moment rekening mee hielden.”

KLM heeft vervoert op jaarbasis vijf miljoen klanten in samenwerking met Delta naar de Verenigde Staten. Per dag 50 vluchten op en neer. “Als je dan 48 uur krijgt om daar een andere oplossing voor te bedenken, dan is dat heel snel.” Over de financiële gevolgen laat Elbers weten dat deze heel aanzienlijk zullen zijn. “Het is nog heel ingewikkeld, gezien alle onduidelijkheid, om exact te speculeren hoeveel het precies is.”

Vandaag en morgen voert KLM nog alle vluchten uit voor passagiers die Amerika nog in mogen, maar vooral ook voor reizigers die in Amerika zitten en er weg willen. “Dat zullen we de komende dagen tot twee weken doen. Daarna zullen we verder terugschakelen en de ontwikkelingen afwachten.”

Een maand geleden had Elbers het volgens Jinek over een verlies van € 200 miljoen. Elbers: “Dat was een bedrag waar we toen tegenop zagen, maar een bedrag waar ik nu voor zou tekenen bij het kruisje. De € 200 miljoen was het bedrag waar we het over hadden tijdens de presentatie van de jaarcijfers van Air France – KLM, begin februari. Op dat moment was China dicht en de rest van Azië moeizaam. China lijkt weer wat omhoog te komen, maar hebben we met veel andere bestemmingen te maken waar het slechter gaat.”

De koers van KLM kelderde vanochtend in één keer met 17% waarmee de laagste stand sinds 2016 werd bereikt. Daarmee is in drieënhalve week de koerswinst van drieënhalf jaar bijna weggevaagd. Op de vraag of KLM dit gaat overleven, liet Elbers weten: “Ik denk dat we verschil moeten maken tussen de aandelenkoersen en de cashflow van het bedrijf, wat het doet voor je bedrijfsvoering. We nemen heel veel maatregelen. Niet alleen om de klanten zo goed mogelijk te verzorgen, maar ook om ervoor te zorgen dat we financieel vooruit kunnen. Dat betekent dat we inkomsten zoveel mogelijk zeker stellen door maximale flexibiliteit aan onze klanten te bieden en tegelijkertijd een heel pakket aan kostenbesparende maatregelen te nemen.”

Jort Kelder stelde Elbers de vraag: stel u gaat niet bij de banken bedelen om geld en ook niet bij de overheid. Over hoeveel dagen is het geld op? Elbers: “Wij hebben natuurlijk allerlei faciliteiten voorzien voor bepaalde situaties. Nogmaals, er is heel veel onduidelijkheid hoelang dit precies gaat duren. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren heel veel gedaan om onze balance sheet te versterken, hebben we een oorlogskas waar we even mee vooruit kunnen. We kunnen niet achterover zitten en afwachten. Na de aankondiging van de Amerikanen moeten we heel snel schakelen. We moeten met personeel, vakbonden, Schiphol, overheid en ga zo maar door samen om de tafel zitten en kijken hoe we dit gaan oplossen. Wij gaan twee maanden overleven, maar niet zonder dat we maatregelen nemen. KLM is 100 jaar geworden en is dat geworden door geweldig loyale klanten, door geweldig personeel en ik heb er alle vertrouwen in dat alle 30.000 KLM’ers dat weer gaan doen. Maar dat gaat niet vanzelf.”

