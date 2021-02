Emirates biedt exclusieve content aan reisagenten op Emirates Gateway

Emirates biedt vanaf 1 juli 2021 exclusieve content en diensten aan voor reisagenten op het NDC-enabled direct connect-platform, Emirates Gateway. Een toeslag op alle boekingen via het Global Distribution Systems (GDS) zal ook ingaan op dezelfde dag. Dit volgt op de lancering van Emirates Gateway in oktober vorig jaar en markeert een mijlpaal in de plannen van Emirates om een dynamische markt te bedienen, door trade partners een selectie aan verbindingsopties en gedifferentieerde producten en voordelen via verschillende kanalen te bieden.

Exclusieve functies en voordelen

Adnan Kazim, Emirates’ Chief Commercial Officer, zei: “Ons doel is om onze travel trade partners in staat te stellen om nog betere klantervaringen te leveren. We zijn dan ook verheugd om nieuwe exclusieve functies en voordelen voor hen te introduceren op Emirates Gateway, dat werd gelanceerd om de beperkingen van de huidige legacy-systemen aan te pakken en een breed scala aan extra content en opties voor reisagenten te bieden.

“We zijn bemoedigd door de steun en positieve feedback die we tot nu toe hebben ontvangen van onze trade- en GDS-partners. Emirates gelooft sterk in gezonde, langdurige relaties met alle spelers in het reis-ecosysteem. We zullen dan ook hard werken aan het koesteren van relaties die we door de jaren heen hebben opgebouwd.”

Distributietoeslag GDS boekingen

Bureaus die niet zijn aangesloten op de Emirates Gateway kunnen gebruik blijven maken van Emirates’ EDIFACT – legacy content via de GDS-partners van de luchtvaartmaatschappij, Amadeus, Travelport, Travelsky, Infini en Sirena. Om de hogere kosten te compenseren die Emirates maakt via GDS-distributie, zal vanaf 1 juli 2021 voor boekingen via GDS een distributietoeslag worden gerekend, variërend tussen € 11 en € 21 per ticket, afhankelijk van de afstand van de desbetreffende route.

Emirates Gateway

Emirates werkt nauw samen met geïnteresseerde trade partners om hen te introduceren aan de Emirates Gateway die toegang biedt tot het breedste scala van Emirates tariefproducten, waaronder exclusieve inhoud die niet beschikbaar is in de indirecte kanalen. Ook wordt er geen distributietoeslag in rekening gebracht voor boekingen gemaakt via de Emirates Gateway.

Vanaf 1 juli 2021 zal de volgende NDC content beschikbaar zijn voor reisagenten, via Emirates Gateway:

• Toegang tot verschillende ticketprijzen, zoals speciale promotietarieven en pre-sales

• Mogelijkheid om extra bagage te verkopen, voor een betere klantervaring

• Toegang tot inspirerende content

• Gedifferentieerde prijzen voor geselecteerde aanvullende diensten

• Snellere toegang tot nieuwe aanvullende producten

Emirates Gateway content is toegankelijk via drie flexibele toegangsoplossingen:

• Emirates Booking Portal: een gebruiksvriendelijke online boekingsportaal beschikbaar in 16 talen, rechtstreeks verbonden met Emirates’ reserveringssystemen die het boeken en het afhandelen van Emirates orders vereenvoudigt.

• Emirates Gateway Direct: biedt toegang tot Emirates content via IATA standaard NDC API’s, zodat trade partners applicaties kunnen bouwen die voldoen aan hun behoeften.

• Emirates Gateway Sync: een vereenvoudigde link naar Emirates producten en diensten geleverd door toonaangevende, IATA geregistreerde, Emirates gecertificeerde technologiepartners.

Reisagenten die geïnteresseerd zijn in Emirates Gateway kunnen meer informatie krijgen via de Emirates Partners Portal (emirates.partners) of contact opnemen met het Emirates salesteam.

