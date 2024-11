De redactie van Travelpro ontving onlangs het volgende bericht: “Even een kritisch geluid, Oeganda op studiereis? Weten jullie dat vorig jaar een wet is aangenomen op een verbod of homoseksualiteit en transgender? Bij overtreding of zelfs al bij verdachtmaking kun je de doodstraf krijgen. Met veel mensen uit deze groep werkzaam in de reiswereld vind ik deze studiereis niet zo passen. Doet het jullie dan niets?”

De redactie van Travelpro is benieuwd: hoe gaat de Nederlandse reisprofessional om met LHBTIQ+ onvriendelijke bestemmingen. Laat in de enquête je reactie achter of stuur je reactie via de mail (redactie@travelpro.nl).

Laden…