Eerste vliegende auto ter wereld komt naar luchtvaartmuseum Aviodrome

Bezoekers kunnen op zondag 8 mei de eerste gecertificeerde vliegende auto ter wereld, de PAL-V Liberty, zien in Aviodrome. De PAL-V staat voor Personal Air and Land Vehicle en deze naam zegt precies wat het is: een auto en vliegtuig ineen.

Het voertuig is een combinatie van de Carver en de Gyroplane. De Carver is een gemotoriseerde driewieler, waar je met zijn tweeën achter elkaar inzit. Op het dak ligt een opvouwbaar rotorsysteem, dat gebaseerd is op het principe van de gyrokopter. In tegenstelling tot een helikopter, wordt alleen de staartpropeller door een motor aangedreven. De hoofdrotor draait alleen door langsstromende lucht, die daardoor hefkracht creëert.

In het museum is de collectie ingedeeld in tijdzones. Nance van den Dungen, Projectcoördinator Tentoonstellingen en Evenementen, laat weten: “In het museum richten we ons niet alleen op het verleden en het heden, maar ook op de toekomst. Deze vliegende auto is dan ook al te zien in de toekomstcollectie, maar dan op een afbeelding. Het is daarom extra bijzonder dat het fysieke voertuig op zondag te zien is bij ons.”

Volwaardig voertuig

Het is een volwaardige auto met versnellingen, gas, rem en koppeling en beschikt daarnaast over alle technologieën die nodig zijn om te kunnen vliegen. Hij is licht en compact en kan snel transformeren van een auto naar een gyrokopter. De PAL-V rijdt op Euro-95 benzine en op een volle tank kan hij vierhonderd tot vijfhonderd kilometer vliegen. Het ontwikkelde navigatiesysteem helpt de bestuurder om te beslissen welk gedeelte op de weg doorgebracht wordt en op welk traject gevlogen wordt. Er wordt zoveel mogelijk op de lucht gericht, aangezien dat de snelste manier van voortbewegen is.

In Nederland zijn al drieëntwintig start en landingsplaatsen waar ze straks kunnen stijgen en landen en in de rest van Europa is er zelfs keuze uit meer dan tienduizend landingsopties. In de toekomst zullen hier nog meer locaties bijkomen. Doordat het voertuig in de lucht een gyrokopter is, mag het voertuig gebruik maken van de bestaande luchtvaartwetgeving. Bij drukte in de lucht, kan de bestuurder gebruik maken van het Corridor in the Sky-systeem, een soort virtuele snelweg in de lucht. Het voertuig vormt geen hinder voor de commerciële luchtvaart, aangezien hij ongeveer vijfhonderd meter hoog vliegt.

Vliegopleiding

Voor het besturen van het voertuig is zowel een rijbewijs als een vliegbrevet nodig. Breda International Airport is de plek waar opleidingen verzorgd worden. Samen met Breda Aviation heeft de airport een FlyDrive Academy gestart. Hier worden de eerste lessen aan kopers gegeven, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de komst voor de levering van hun PAL-V.

Author Arjen Lutgendorff