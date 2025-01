Bezoek de NCL stand in hal 8, 003 op de Vakantiebeurs van 9 – 12 januari en ontmoet NCL’s Business Development Manager voor Nederland, België en Luxemburg Jennifer Pichl om alles te weten te komen over het nieuws voor 2025/26 en om de gloednieuwe brochure te ontvangen.

NCL is verheugd om in maart Norwegian Aqua™ te verwelkomen in hun fantastische vloot, de nieuwste evolutie van de Prima Klasse. Ze is ontworpen om elk deel van de vakantie van de klanten te verbeteren, met meer uitgestrekte buitenruimte en een onbelemmerd uitzicht op het landschap. Ze zullen kunnen genieten van meer unieke ervaringen zoals de Aqua Slidecoaster, maar ook van gloednieuwe restaurants zoals Sukhothai en Planterie. De lancering van Norwegian Aqua zal ook de toon zetten voor Norwegian Luna™ die in 2026 zal debuteren.

NCL kijkt ook uit naar de onthulling van hun gloednieuwe meerschepenpier op Great Stirrup Cay, het privé-eiland van NCL op de Bahama’s. Deze investering van $150 miljoen zal het voor gasten gemakkelijker maken om het eiland te bezoeken en te genieten van de ziplines, cabanas, spa, privéstrand en watersportactiviteiten.

Vanaf 1 januari wordt de nieuwe vakantie-upgrade More At Sea™ van NCL gelanceerd, de nummer één waardepropositie in de branche: Met zoveel te doen aan boord, van bekroond entertainment tot kinderclubs, kunnen gasten hun geweldige ervaringen online delen met Wi-Fi op het hele schip. En er is meer te zien in elke bestemming met met kortingen op excursies. Elke dag van hun vakantie valt er meer te genieten, van hun favoriete drankjes met premium drankjes tot genieten van de beste gerechten met specialiteitenrestaurants. En ze kunnen de hele bemanning meenemen en alleen belasting betalen voor gasten drie en vier op geselecteerde afvaarten.

Na de geweldige feedback die NCL heeft ontvangen van hun scheepsbezoeken in 2024, is NCL blij te kunnen zeggen dat er ook scheepsbezoeken in 2025 in het verschiet liggen. Ze zijn echt de beste manier om het fantastische product uit de eerste hand te ervaren! Maar als u niet naar de Vakantiebeurs of een scheepsbezoek kunt komen, waarom neemt u dan niet deel aan een van de webinars van NCL? Uw volgende kans is het Destination Webinar “South Pacific” op 21 januari om 9 uur ’s ochtends. Jennifer Pichl zal het hebben over haar eigen cruise in de Stille Zuidzee en de geweldige ervaringen die uw klanten daar te wachten staan. Registreer hier.