EU werkt aan een digitaal certificaat om vrij te reizen in Europa

De Europese Commissie werkt aan een digitaal certificaat ‘digital green certificate’ dat bewijst dat een persoon is ingeënt tegen COVID-19, hersteld is van COVID-19 of een negatief testresultaat heeft. Naast mogelijke toepassingen in de gezondheidszorg is het doel van het certificaat om ervoor te zorgen dat EU-burgers vrij en veilig tussen de verschillende EU-lidstaten kunnen reizen, dat meldt de Europese Commissie op haar website.

“Om ervoor te zorgen dat de certificaten in de zomer beschikbaar zijn, moeten de EU-lidstaten snel handelen met voorbereidingen en uitrol. De lidstaten moeten snel technische oplossingen vinden om ervoor te zorgen dat dergelijke certificaten overal in de EU op een veilige manier kunnen worden afgegeven en gecontroleerd”, aldus de Europese Commissie.

Buiten Europa

Volgens de NOS wordt morgen het plan officieel gepresenteerd. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zullen het voorstel moeten goedkeuren. De Commissie werkt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie om ervoor te zorgen dat in de EU afgegeven certificaten ook elders in de wereld kunnen worden erkend. De Commissie heeft ook contact met ICAO, de internationale organisatie die het luchtvervoer vertegenwoordigt.

