Europa-Park in Rust, Duitsland, gaat zijn Camp Resort uitbreiden tot een nieuw westerngebied onder de naam ‘Silver Lake City’. Het project, dat tegen 2026 voltooid moet zijn, biedt bezoekers een uitgebreide ervaring in westernstijl. Wat ooit begon als een klein tipidorp, zal worden omgevormd tot een volwaardige westernstad met nieuwe accommodaties, een restaurant, en extra voorzieningen.

Het gebied krijgt nieuwe Western Houses, caravanplaatsen, een toegangsweg, en een westernstraat met gevelrijen en een plein. Voor het jubileumseizoen van 50 jaar Europa-Park in 2025 zullen de eerste nieuwe accommodaties, waaronder comfort-staanplaatsen en Western Houses, beschikbaar zijn. Tegen 2026 opent een nieuw gastenverblijf in Amerikaanse westernstijl met meer dan 100 kamers.

Europa-Park-bier

Ook komt er een nieuw buffetrestaurant, ‘Diner Station’ dat dit jaar opent en is vormgegeven als een treinstation. Daarnaast wordt er een brouwerij toegevoegd die een eigen Europa-Park-bier produceert, verkrijgbaar in de naastgelegen bar. Een YULLBE GO VR-locatie voegt een modern element toe aan de ervaring.

Uitbreiding voor meer gasten

Met de uitbreiding kunnen vanaf 2026 meer dan 2.000 gasten in Silver Lake City overnachten, een toename ten opzichte van de huidige capaciteit van 1.400. De overnachtingsmogelijkheden variëren van tenten en caravans tot comfortabele gastenverblijven. Er worden daarnaast 700 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd om de toenemende bezoekersaantallen op te vangen.

Kinderhuis voor hulpbehoevende gezinnen

In samenwerking met de ‘Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.’ opent in 2026 het kinderhuis ‘Kleine Helden’. Hier kunnen genezen kinderen met kanker en hun gezinnen een zorgeloze tijd doorbrengen in westernsfeer. Met deze uitbreiding wil Europa-Park inspelen op de groeiende vraag naar bijzondere vakantiebelevingen en tegelijkertijd een plek creëren waar ontspanning en avontuur samenkomen.