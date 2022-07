Europa-Park opent interactieve watercarrousel in waterpark Rulantica

Deel dit artikel

In Rulantica, het waterpark van Europa-Park, is de gloednieuwe attractie Tønnevirvel geopend. Deze interactieve watercarrousel is een zogeheten twist ‘n’ splash die wereldwijd voor het eerst geplaatst is in een waterpark. In het buitengebied van Rulantica worden met het oog op de zomer nog enkele andere nieuwigheden in gebruik genomen.

Tønnevirvel kent negen ronde boten voorzien van oversized waterpistolen die elk plaats bieden aan maximaal zes passagiers. Als de attractie in beweging komt, zakt de vloer naar beneden en bewegen de boten in het kristalheldere water. Ze draaien om de eigen as en tegelijk op drie onderwater platforms. De passagiers kunnen elkaar een nat pak bezorgen, maar ook de toeschouwers kunnen deelnemen aan het spetterspektakel. Zij beschikken op het ‘droge’ namelijk ook over waterpistolen. Tønnevirvel is ontwikkeld en gebouwd door Europa-Parks eigen attractiefabriek Mack Rides.

In het buitengebied van Rulantica, dat in de periode mei-september geopend is, staat sinds vorig jaar ook glijbanenbastion Svalgurok. Vanuit dit bouwwerk vertrekken maar liefst 10 waterglijbanen die de gasten laat landen in het koele nat. Kleine waterratten kunnen terecht op Snorri Strand waar doeken de kinderen tegen de zon beschermen. Daar zijn 3 nieuwe waterglijbanen toegevoegd evenals een speelhoek waar naar hartenlust geravot kan worden.

In het buitengebied zijn extra ligstoelen geplaatst. Voor gasten die prijs stellen op meer privacy en comfort zijn er tegen betaling ook strandkorven en strandbedden. Nog luxer is het vertoeven in een eigen yacht. Deze zomer gaan er twee nieuwe VIP-yachten ‘voor anker’. Iedereen die in de buitenlucht een eigen relaxplek zoekt heeft nu de keuze uit drie pleziervaartuigen met alle luxe die men kan wensen.

Nieuw is ook een 1.400 m2 zandstrand waarop je onder de zon van de regio Baden lekker actief bezig kunt zijn met bijvoorbeeld beachvolleybal. Op het nieuwe podium zullen regelmatig artiesten en musici voor entertainment zorgen. Waterpret maakt hongerig daarom is deze zomer met verschillende eetstandjes ook het aanbod aan eten en drinken uitgebreid.

Rulantica is het gehele jaar geopend, m.u.v. van enkele onderhoudsdagen. Het waterpark is dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur geopend. (Hotelgasten hebben een uur eerder toegang). Tickets op datum zijn te koop in de ticketshop van Europa-Park. Naast dagtickets zijn er ook tickets met toegang vanaf 17.00 of 19.00 uur te koop. Van 8 juli tot 11 september vinden iedere avond de Rulantica Vibes plaats. In het buitenbad met poolbar zorgt een DJ dan voor een chille zomerse sfeer. Toegang tot de Vibes is in de prijs inbegrepen.

Author Arjen Lutgendorff