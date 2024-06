De twee volledige dochtermaatschappijen Meeting Point Hotelmanagement Holding GmbH en Meeting Point International GmbH van de FTI Group hebben insolventie aangevraagd bij de rechtbank van München.

‘De insolventierechter wees de aanvragen toe en gelastte een voorlopige insolventieprocedure voor beide bedrijven op maandag 24 juni 2024. De herstructureringsexpert en advocaat Oliver Schartl van het advocatenkantoor Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen (München) werd aangesteld als de voorlopige curator voor beide bedrijven’, zo laat FTI vandaag middels een persbericht weten.

Meeting Point Hotelmanagement Holding GmbH

Meeting Point Hotelmanagement Holding GmbH, gevestigd in München en met vijf werknemers, is de holdingmaatschappij voor alle hotelactiviteiten van de FTI GROUP. De portefeuille omvat de vijf merken Labranda Hotels & Resorts, Design Plus Hotels, Kairaba Hotels & Resorts, Lemon & Soul Hotels en MP Hotels. Dit omvat ongeveer 50 hotels met ongeveer 7.000 werknemers in acht landen.

Hotelmanagement Holding

Het faillissement van Hotelmanagement Holding heeft geen directe gevolgen voor de lopende zaken van de hotels. De individuele hotelbedrijven in Italië, Kroatië, Marokko, Egypte, de Canarische Eilanden, Malta en Turkije hebben volgens het persbericht een positieve operationele kasstroom, wat betekent dat ze momenteel in staat zijn om hun lopende bedrijfsactiviteiten met alle werknemers zonder beperkingen voort te zetten en dat de accommodatie van hun gasten voor de komende zomermaanden gegarandeerd is. De uitzondering is het hotelbedrijf in Griekenland, dat al faillissement heeft moeten aanvragen. De hotelbedrijven in de andere zeven landen hebben echter hoge schulden en moeten de passivazijde van hun balansen herstructureren.

Om de toekomst van de hotelbedrijven op de lange termijn veilig te stellen, onderhoudt de voorlopige curator Oliver Schartl nauwe contacten met alle lokale managers in de afzonderlijke landen. Hij is al begonnen met een gestructureerd verkoopproces, dat snel moet worden afgerond. “We zullen er alles aan doen om de bestaande waarden van de hotelbedrijven veilig te stellen en zoveel mogelijk lokale banen te behouden”, zegt Schartl.

Meeting Point International GmbH, dat eveneens insolvent is en drie werknemers heeft, is een tussenholding voor destination management companies (DMC’s), die lokale toeristische diensten zoals excursies en transfers aanbieden voor de professionele reisindustrie in de landen van bestemming. Het bedrijf heeft ongeveer 49 agentschappen in 17 landen wereldwijd.