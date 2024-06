Sunny Cars bestaat dit jaar 33 jaar. Om dat te vieren komt de autohuurspecialist deze zomer met aantrekkelijke cadeaus in het bonusprogramma en gaat het salesteam het land in.

“Met elkaar zorgen we ervoor dat de klant geniet van een zorgeloze vakantie”, aldus Marco Ammerlaan, (Director of Sales Nederland, België en Frankrijk). “Wij zijn ontzettend blij met de fijne samenwerking die wij met de gehele retail hebben. Dankzij deze samenwerkingen hebben we bereikt waar we nu staan. En daarom vieren we deze zomer feest en trakteren we jullie op iets leuks.”

Bonusprogramma

“Doordat wij niet iedereen persoonlijk kunnen bezoeken, breiden wij ook tijdelijk ons bonusprogramma uit. Dit doen wij 2 x 3 weken, om zo de cirkel van 33 weer rond te maken. Voor elke gemaakte boeking ontvang je Sunnies die van 21 juni tot en met 31 juli 2024 meer waard zijn. Zo ontvang je in ruil voor 10 Sunnies €33,- korting op jouw volgende huurauto. Deze korting komt bovenop de 20% die je standaard al bij ons ontvangt. Maar dat is niet alles. Tegen inwisseling van 33 Sunnies krijg je een Rituals pakket + autoparfum thuisgestuurd. Zo kun je ontspannend het hoogseizoen in.”

De weg op

Van 24 juni tot en met 5 juli gaat het salesteam van Sunny Cars de weg op en bezoeken zij 33 partners door heel Nederland. Welke 33 bezoeken Sunny Cars gepland heeft, houden zij nog even geheim. “Houd de deur goed in de gaten, want wie weet sta ik of een van mijn andere salescollega’s binnenkort bij je op de stoep”, vertelt Marco.

Feest

Op 11 juli organiseert Sunny Cars in samenwerking met het moederbedrijf in Duitsland een feest voor branchegenoten. Een select aantal klanten hebben een uitnodiging ontvangen om met Sunny Cars mee te reizen naar München. Na een mooi dagprogramma wordt er ’s avonds met 600 branchegenoten uit België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk geproost op het succes. “Het belooft een mooie feestzomer te worden. We bestaan 33 jaar, maar zijn nog lang niet klaar”, sluit Marco af.