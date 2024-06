Vorige week is de TUI shop in Roermond verhuisd naar de Steenweg, dé winkelstraat van de stad. Komend weekend wordt de opening in het nieuwe pand feestelijk gevierd.

Het pand op nummer 6a is de laatste weken grondig verbouwd en ingericht volgens het nieuwe winkelconcept van TUI. Het is een plek geworden waar je onder het genot van een kopje koffie inspiratie kunt opdoen voor je volgende vakantie, maar waar je ook in alle privacy een mooie reis kunt laten samenstellen. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni a.s. wordt de opening van de nieuwe locatie feestelijk gevierd.

Esmeralda Heijnens, Retail Regional Manager bij TUI: “Bij TUI blijven we investeren in retail. Ik ben heel enthousiast over de prachtige nieuwe plek van onze shop in Roermond, midden in het centrum van de stad. We willen met al onze shops in Nederland op prominente plekken aanwezig zijn. Het maakt ons heel zichtbaar in het straatbeeld en makkelijk toegankelijk. Deze nieuwe shop in Roermond is daar een goed voorbeeld van. Ik nodig iedereen van harte uit zelf een keer een kijkje te komen nemen.”

De locatie en inrichting van de shop zijn veranderd, de samenstelling van het team is ongewijzigd. Het enthousiaste en deskundige TUI team is mee verhuisd naar de Steenweg. Ook in hun nieuwe werkomgeving staan Eefje, Mandy, Nina en Lisa klaar voor alle reisvragen en persoonlijk reisadvies.

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni wordt de opening van de TUI shop aan de Steenweg feestelijk gevierd. Iedereen is van harte welkom om de nieuwe locatie en look & feel te komen bewonderen. Bovendien maak je op beide dagen kans op mooie prijzen.