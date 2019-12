[…] Feestelijke jubileumeditie Little Italy […]

Op 7, 8 en 9 februari 2020 organiseert magazine De Smaak van Italië voor de vijfde maal Little Italy, Taste & Travel. Een uniek, Italiaans evenement waar reizen en proeven centraal staan.

Naast workshops en proeverijen met streekproducten, zorgen reisaanbieders en kwaliteitsaccommodaties voor een aantrekkelijk vakantieaanbod. De foodmarkt, het live entertainment, de nodige design- en modestands en lokale horeca maken het Italiaanse plaatje compleet Er worden tussen de 5.000 en 7.000 bezoekers verwacht.

Het evenement wordt gehouden in de Zuiveringshal op het Westergasterrein in Amsterdam. Een prachtige, authentieke en eigentijdse locatie die veelvuldig gebruikt wordt voor nationale en internationale evenementen. De locatie is op loopafstand van de Amsterdamse binnenstad en goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer. Op de website van het event lees je meer over de openingstijden, de exposanten, activiteiten en toegangsprijzen.

