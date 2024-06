Volgens een recent onderzoek van reisorganisatie Riksja Travel maakt bijna 70% van de reizigers een lijstje om te voorkomen dat ze cruciale items thuis laten liggen.

Uit het onderzoek blijkt dat verzorgingsproducten zoals lenzen, deodorant, tandpasta en scheermesjes tot de meest vergeten items behoren tijdens het inpakken. Maar bijna de helft van de ondervraagden (45,2%) geeft aan niets te zijn vergeten tijdens hun laatste vakantie. Fenny Koppen (CEO van Riksja Travel): “Wij zien jaarlijks duizenden enthousiaste reizigers vertrekken naar hun vakantiebestemming. Het komt zeker voor dat we gebeld worden dat reizigers hun paspoort, visum of bankzaken zijn vergeten of net niet helemaal goed hebben geregeld. Gelukkig kunnen wij onze reizigers veelal goed assisteren en komt het eigenlijk altijd goed. Maar een zorgvuldig samengestelde checklist voor vertrek kan veel stress voorkomen.”

Wat wordt er vergeten?

Meer dan de helft van de respondenten (54%) geeft aan dat het op tijd regelen van internationale bankpassen bovenaan hun lijstje staat. Voor anderen staan inentingen (16,4%), een internationaal rijbewijs (14,9%) en het controleren van de geldigheid van hun paspoort (12,7%) hoog op de agenda. Als het gaat om strategieën om niets te vergeten, geeft 68,7% van de respondenten aan dat ze een checklist maken, terwijl anderen ruim van tevoren inpakken (27,6%) of simpelweg vertrouwen op hun geheugen (21%). Slechts een kleine minderheid van 8,2% vraagt iemand anders om hun inpakwerk te controleren.