Forse groei in buitenlandse vakantieboekingen zet ook in februari door

De forse groei in het aantal vakantieboekingen die januari liet zien (meer dan 3 miljoen) heeft ook in februari doorgezet. Afgelopen maand toont een stijging van 18%* ten opzichte van februari vorig jaar én februari 2019, wat volgens de ANVR een absoluut toeristisch topjaar was.

Vorig jaar liepen de boekingen in februari sterk op, omdat er in die maand sprake was van fors afschalen van de coronamaatregelen, en had de oorlog in Oekraïne nog nauwelijks effect. Het aandeel vakantieboekingen buiten Europa zakt iets verder terug, naar 16%. Anders dan de afgelopen jaren, wordt dit niet beïnvloed door corona maar door de gestegen ticketprijzen naar verre vakantiebestemmingen.

Opvallend is dat binnen Europa de groei ten opzichte van 2019 over de hele breedte van vakantiebestemmingen plaats vindt. Een paar percentages op een rijtje vergeleken met 2019: Spanje +13%, Frankrijk +49%, Duitsland +13%, Italië +21%, België +71%, Oostenrijk +20%, Griekenland +14%, UK +9%, Portugal -10%, Denemarken +57%, Noorwegen +36%, Kroatië blijft gelijk aan 2019 en Zweden laat een plus van 11% zien.

Vergelijken we de Europese vakantiebestemmingen met 2022 zien we het volgende: Spanje -3%, Frankrijk +11%, Duitsland +19%, Italië +23%, België +16%, Oostenrijk +10%, Griekenland -5%, UK +27%, Portugal -12%, Denemarken +25%, Noorwegen +23%, Kroatië -3% en Zweden blijft gelijk. “Dat de trend van het zorgeloos boeken via gerenommeerde vakantieaanbieders in februari verder heeft doorgezet was weer duidelijk zichtbaar via onze leden”, aldus Frank Oostdam, directeur van branchevereniging ANVR. “Turkije laat overall een terugval zien (-28% t.o.v. 2019 en -19% t.o.v. 2022) die zeer waarschijnlijk te maken heeft met de aardbevingen in het zuidoosten van het land. Inmiddels zien we de vraag naar Turkije bij onze leden weer aantrekken. In de cijfers van maart en april zal zichtbaar worden hoeveel impact dit heeft gehad op Turkije als vakantiebestemming, ondanks dat de aardbevingen ver van de toeristische gebieden vandaan waren.”

Kijkend naar de vakantieboekingen buiten Europa blijven Noord-Afrikaanse bestemmingen als Egypte en Marokko populair. Opvallend is de verdubbeling van het aandeel naar Indonesië in Azië ten opzichte van vorig jaar en Thailand en Vietnam die weer fors reizigers aantrekken. Wat betreft Zuid-Amerika loopt het aandeel in boekingen naar, het tijdens corona zeer populaire Curaçao, nu terug. Ook voor de andere vakantiebestemmingen in Zuid- en Noord-Amerika is het nog wachten op betere tijden.

*Gebaseerd op een onderzoek gedaan door GfK, een gerenommeerd instituut in opdracht van ANVR, onder meer dan 40.000 consumenten.

Auteur Sharon Evers